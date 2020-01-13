Складной смартфон Samsung может называться Galaxy Z Flip

В утечке данных из Южной Кореи недавно утверждалось, что Samsung решила назвать свой следующий складной смартфон Galaxy Bloom. Если верить инсайдеру отрасли Ice Universe, следующий складной смартфон Samsung будет называться Galaxy Z Flip.

Согласно Ice Universe, Bloom - это просто кодовое название устройства. Однако его маркетинговое название будет Galaxy Z Flip. Хотя название имеет некоторый смысл, важно отметить, что нет никаких веских доказательств, подтверждающих это утверждение. К счастью, нам не придется долго ждать, чтобы узнать окончательное маркетинговое название складного телефона. Как ожидается, он будет официально объявлен на мероприятии Samsung Unpacked 11 февраля.





Судя по предполагаемым живым изображениям телефона, появившегося в прошлом месяце, Galaxy Flip Z будет оснащен плоским дисплеем с более толстыми рамками по сравнению с нынешними флагманскими телефонами Samsung. Он также будет иметь вырез в верхней части дисплея и крошечный внешний дисплей для уведомлений.





Хотя на данный момент мы очень мало знаем о технических характеристиках телефона, слухи предполагают, что он может быть не таким уж впечатляющим. Вместо последнего чипсета Snapdragon 865 компании Qualcomm, по слухам, второй складной телефон Samsung будет оснащен тем же чипом Snapdragon 855, что и Galaxy Fold. Тем не менее, ожидается, что он будет намного более доступным, чем его предшественник, причем некоторые отчеты намекают на цену менее 1000 долларов.







