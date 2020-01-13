Google открыл в Украине научно-исследовательский центр

У компании Google официально появился R&D-центр в Украине, создавать новое направление будут на базе компании CloudSimple.

Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на собственные источники. В Google подтвердили эту информацию.

По информации издания, в ноябре 2019 года Google купила CloudSimple с офисом в Киеве. И уже в январе 2020-го сотрудники киевского офиса CloudSimple стали сотрудниками киевского офиса Google.

До сих пор украинский Google был занят только работой с местными рекламодателями. Теперь он стал 3-м из 8 офисов Google в CEE регионе с R&D центром.

Два других — Google Польша и Google Венгрия. Примечательно, что офис разработки в Google Россия был закрыт в 2014 году в связи с принятием правил, направленных на ограничение свобод иностранных интернет-компаний, работающих в стране.

Основатель компании CloudSimple — Гуру Пангал, стартовал бизнес в 2016 году. В 2020 году у компании 3 офиса: в Бангалоре, Киеве и главный — в Санта-Клара, Калифорния.

Киевский офис находится в БЦ "Астарта", где работает около 30 человек. ТОВ "КЛАУДСІМПЛ УКРАЇНА" зарегистрировано в августе 2018 года. До этого компания находилась на аутстаффе в Ciklum, как следует из более старых вакансий. Сейчас у компании есть 4 вакансии в Киеве. Основной стек технологий — Golang, Kubernetes, Cassandra, Kafka, Java и Python.

"Мы можем подтвердить, что CloudSimple присоединился к Google Cloud, что поможет нам в работе по улучшению интегрированного решения для миграции VMware за счет расширения поддержки и добавления новых возможностей для пользователей. Больше информации на нашем блоге", — сообщили в представительстве Google в Украине.

CloudSimple на своем сайте определяет себя как VMWare-as-a-Service in Public Clouds. Продукты компании VMWare позволяют создать виртуальные машины на физических серверах. Виртуализация позволяет в пределах одного физического сервера разворачивать несколько независимых и изолированных проектов (сайты, почтовые сервера, базы данных и другое), а также упростить процесс миграции между серверами.

CloudSimple создал решение, позволяющие удобно переносить виртуальные машины, созданные продуктами VMWare с собственных физических серверов в публичные облака, такие как Google Cloud или Microsoft Azure, при этом оставшись в привычной среде VMWare. В тоже время, как отметил первым TechCrunch, продолжится ли поддержка Microsoft Azure после сделки — неизвестно.

Напомним, 17 декабря "Google Украина" представила новый социальный проект Google for life, над которым работала весь год, и рассказала, как украинцы применяют Google-инструменты в различных сферах жизни.

На 2020 год у компании большие планы в Украине — совместно с государством запустить проект по интернет-грамотности, который охватит миллионы украинцев.