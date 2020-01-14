Google поможет продлить жизнь Windows 7

Сегодня 14 января 2020 года прекращается эпоха Windows 7 – операционная система уходит на "покой" с последним обновлением. Об этом сообщает 9To5Google.

Однако Google не собирается бросать Windows 7 и обещает продлить ее поддержку даже после 14 января. Поисковый гигант намерен обеспечить поддержку браузера Chrome на протяжении следующих полутора лет.

Привычный интерфейс Windows 7 с сегодняшнего дня стал архаичным

По словам Google, браузер Chrome будет работать на Windows 7 как минимум до 15 июля 2021 года. Таким образом веб-обозреватель будет поддерживать все обновления на протяжении следующих 18 месяцев.

Крупные обновления для Chrome, запланированные на 17 марта и 28 апреля 2020 года будут доступны и пользователям устаревшей Windows 7, даже несмотря на то, что Microsoft уже отказалась от нее.

Google поможет пользователям Chrome получить встроенную защиту паролей и усилить борьбу с вредоносными сайтами, а также улучшит прочие системы безопасности.

На Windows 7 можно будет пользоваться Chrome еще 18 месяцев

В то же время Google настоятельно рекомендует переходить на более новые версии операционных систем, чтобы избежать проблем в будущем, так как без обновлений безопасности от Microsoft Windows 7 рискует быть атакованной хакерами.

Microsoft со своей стороны тоже косвенно поддержит Windows 7 выпуском собственного браузера Edge на базе Chromium, который для общего пользования появится уже завтра – 15 января 2020 года.

Ранее Podrobnosti.ua сообщали о том, как Microsoft нашли самый "прожорливый" браузер. В то же время пользователи панически отказываются от Windows 7.