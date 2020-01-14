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IT-Индустрия
ИТ-Новости
14 января 20, 10:49
Российские хакеры взломали сервер Burisma — СМИ
хакеры
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Хакеры из России взломали сервер связанной с Байденами компании

Российские хакеры провели успешный взлом одного из серверов украинской газовой компании Burisma, связанной с Хантером Байденом, сыном бывшего вице-президента Джозефа Байдена-младшего.

Об этом со ссылкой на сотрудников компании по информационной безопасности Area 1 сообщает Тhе New York Times (NYT).

По данным газеты, попытки взлома сети компании начались в ноябре 2019 года. Эксперты, опрошенные NYT, считают, что хакеры могли искать компрометирующие материалы о Байдене, то есть ту же информацию, которой требовал от украинского президента Владимира Зеленского глава США Дональд Трамп.

"Атаки были успешными", — сказал Орен Фальковиц, соучредитель Area 1, ранее служивший в Агентстве национальной безопасности.

Указано, что хакеры использовали фишинговые электронные письма и поддельные веб-сайты, которые имитировали страницы входа Burisma. Сотрудники компании получали электронные письма, которые выглядели так, как будто они пришли из внутренней сети компании. Таким образом, им удалось получить необходимые учетные данные и проникнуть на сервер Burisma.

Издание утверждает, что за взломом стоит российская военная разведка (ГРУ), и напоминает, что министерство юстиции США предъявило обвинение семи офицерам из нее в 2018 году.

Как известно, Burisma упоминается в списке обвинений в связи с импичментом президенту США Дональду Трампу. Поводом для него послужил телефонный разговор Трампа с Зеленским 25 июля 2019 года. 

В ходе разговора первый якобы оказывал давление на второго, чтобы Киев начал антикоррупционное расследование в отношении кандидата в президенты от демократов Джо Байдена и его сына Хантера Байдена, входившего в совет директоров украинской газовой компании Burisma в 2014–2019 годах.

Ранее российских хакеров назвали самыми вредоносными киберпреступниками в мире.
Delo
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