Windows 7 "умерла": как перейти на Windows 10 бесплатно

Сегодня 14 января 2020 года Microsoft официально отказалась от Windows 7 выпуском последнего обновления. Завтра "семерка" официально станет устаревшей операционной системой, как это произошло с Windows XP в 2014 году.

Прекращение официальной поддержки означает отсутствие получения важных обновлений безопасности, чтобы защитить свой компьютер от потенциального взлома.

Почему Microsoft решила прекратить поддержку Windows 7? Жизненный цикл средней операционной системы Windows составляет около 10 лет. Многие из вас будут удивлены тому, как быстро летит время – Windows 7 на рынке существует уже десять лет.

Основными причинами решения Microsoft о закрытии "семерки" являются безопасность и затратность.

С другой стороны прекращение поддержки не означает, что Windows 7 не будет работать – пользоваться ею можно будет и дальше, но с риском в любой момент стать жертвой взлома или подхватить вирус вроде WannaCry.

Что же делать пользователям после судьбоносной даты? Решений всего два: переход на Windows 10 или продолжать использовать Windows 7 с платными обновлениями.

Microsoft понимает, что не все в состоянии перейти на новые операционные системы, поэтому решила получить выгоду со своего решения – продавать патчи коммерческим организациям, использующие Windows 7 в своих структурах. Подписчики сервиса Extended Security Updates (ESU) будут по-прежнему получать обновления безопасности до января 2023 года.

Стоимость Extended Security Updates составит 50 долларов за устройство для Windows 7 Professional и 25 долларов для Windows Enterprise в первый год. Далее эти суммы будут удваиваться.

В 2021 году компаниям придется заплатить уже 100 долларов за ESU для Windows 7 Professional и 50 долларов для Windows Enterprise. Наконец, с января 2022 по январь 2023 года стоимость поддержки упомянутых операционных систем возрастет до 200 долларов и 100 долларов соответственно.

Если безопасность вашего компьютера важнее использования устаревшей операционной системы, то в этом случае переход на Windows 10 будет единственно верным решением. Благо обновление до "десятки" реализовано не сложно.

Есть способ даже получить Windows 10 бесплатно, если у вас установлена лицензионная копия Windows 7. Сделать это можно следующим образом:

Шаг 1: посетите страницу загрузки Windows 10.

Шаг 2: на странице нажмите "Загрузить инструмент сейчас" и загрузите утилиту Windows Media Creation Tool.

Шаг 3: запустите Media Creation Tool и примите условия лицензии.

Шаг 4: далее выберите "Обновить этот компьютер сейчас" и нажмите "Далее".

Шаг 5: нажмите "Сохранить личные файлы и приложения", а затем нажмите "Продолжить".

Шаг 6: после того, как будет нажата опция "Установить", начнется процесс обновления до Windows 10 с сохранением всех ваших файлов. Однако для этого потребуется некоторое время.

Шаг 7: после завершения установки Windows 10 пользователям необходимо подключиться к Интернету и открыть "Настройки" -> "Центр обновления Windows" -> "Активация", и компьютер или ноутбук будет активирован с новой цифровой лицензией.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, что пользователи Windows столкнутся с массовыми неприятностями. В то же время пользователи панически отказываются от Windows 7.