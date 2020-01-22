Школяр із Дніпра винайшов незвичайний зарядний пристрій

Сам собі розетка. Чотирнадцятирічний винахідник із Дніпра створив пристрій, що заряджає телефон, коли його власник рухається. І це не єдина розробка юного інженера. Хлопець без упину працює над новими ідеями. Як сам стверджує, прагне створювати максимально дешеві пристрої. Що ще винайшов школяр - розкажуть мої колеги.

Макар демонструє, як працює його винахід. Це "Пульсар" - пристрій для заряджання смартфона. Працював над ним 2 місяці. Деталі знаходив на "блошиних" ринках і замовляв через Інтернет. Старі прилади також стали у пригоді. На все про все витратив не більше як 200 гривень.

"Этот прибор создан для зарядки мобильных телефонов во время ходьбы, бега, занятий спортом и тому подобное. Также его можно использовать в походе для выработки электроэнергии", - говорить Макар Дробишев, винахідник.

Хлопець створив свій "Пульсар" для шкільного конкурсу з енергоощадження. Класний керівник каже, давно помітили в Макара здібності до точних наук, та найбільше до фізики.

"Вже починаючи з 8,7 класів він більше уваги почав приділяти саме фізиці. І от в наслідок цього, він спочатку у 8 класі розробив такий пристрій, можливо ви бачили, металошукач. А вже в 9 класі він винайшов такий пристрій як Енергонога", - говорить Ганна Заречна, класний керівник Макара Дробишева.

Наразі хлопець працює над новими ідеями. Це бездротова колонка та блоки живлення для паяльної станції.

"Создаю печатную плату для пояльной станции. Дорожки подправить. Компоненты немножко подвинуть так, чтоб они друг друг не мешали".

Усі свої прилади юний винахідник спершу ретельно промальовує у комп'ютерних програмах, потім все прораховує. Далі переходить до паяльних робіт. Із мікросхемами він на ти. Макар зізнається, не все у нього виходить з першого разу. Однак після поразок рук не опускає.

"Паяю плату для паяльной станции на жалах хака Т12. Что-то выходит не особо хорошо".

Юним винахідником пишаються і родичі, і вчителі, і однокласники.

"Я думаю, що таких би учнів побільше б у школу. І ми перевернули б увесь світ і Україна, дійсно була б передовою державою європейських стран", - говорить Тетяна Дарій, заступник директора СШ №43.

Макар переконаний, щоб стати винахідником треба трохи кмітливості, фантазії і терпіння. А ще грошей, щоб пристрої не припадали пилом на полицях, а йшли у виробництво.