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23 января 20, 19:03
До конца зимы в Украине появятся цифровые паспорта
До конца февраля украинцам предоставят возможность оцифровать свою ID-карту и заграничный биометрический паспорт. Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, эти документы станут доступны в приложении “Дія“.
Отмечается, что для того, чтобы оцифровать документы, кроме технической стороны, ведомству еще нужно “решить этот вопрос нормативно“, для чего министерство работает над этим вопросом вместе с МВД, миграционной службой и другими заинтересованными госорганами.
По данным ведомства, документы в смартфоне могут быть использованы для удостоверения личности в следующих случаях:
- во время путешествий железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны;
- ьво время медицинского обслуживания, банковских операций;
- при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг, а также на почте;
- для подтверждения возраста при покупке алкогольных напитков или табачных изделий;
- для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов;
- при возвращении приобретенного товара в магазине;при входе в административные здания.
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Напомним, в Украине запустили сервис по обучению цифровой грамотности. Учиться можно будет в любой компьютеризированной библиотеке.