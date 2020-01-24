До конца зимы в Украине появятся цифровые паспорта

До конца февраля украинцам предоставят возможность оцифровать свою ID-карту и заграничный биометрический паспорт. Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, эти документы станут доступны в приложении “Дія“.





Отмечается, что для того, чтобы оцифровать документы, кроме технической стороны, ведомству еще нужно “решить этот вопрос нормативно“, для чего министерство работает над этим вопросом вместе с МВД, миграционной службой и другими заинтересованными госорганами.





По данным ведомства, документы в смартфоне могут быть использованы для удостоверения личности в следующих случаях:









- ьво время медицинского обслуживания, банковских операций;





- при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг, а также на почте;





- для подтверждения возраста при покупке алкогольных напитков или табачных изделий;





- для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов;





- при возвращении приобретенного товара в магазине;при входе в административные здания.



