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IT-Индустрия
ИТ-Новости
23 января 20, 19:03
До конца зимы в Украине появятся цифровые паспорта
цифровые паспорта
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Оцифровать можно будет ID-карту и заграничный биометрический паспорт.
До конца февраля украинцам предоставят возможность оцифровать свою ID-карту и заграничный биометрический паспорт. Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, эти документы станут доступны в приложении “Дія“. 

Отмечается, что для того, чтобы оцифровать документы, кроме технической стороны, ведомству еще нужно “решить этот вопрос нормативно“, для чего министерство работает над этим вопросом вместе с МВД, миграционной службой и другими заинтересованными госорганами.

По данным ведомства, документы в смартфоне могут быть использованы для удостоверения личности в следующих случаях:

- во время путешествий железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны;

- ьво время медицинского обслуживания, банковских операций;

- при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг, а также на почте;

- для подтверждения возраста при покупке алкогольных напитков или табачных изделий;

- для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов;

- при возвращении приобретенного товара в магазине;при входе в административные здания.

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Напомним, в Украине запустили сервис по обучению цифровой грамотности. Учиться можно будет в любой компьютеризированной библиотеке.
bigmir.net
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