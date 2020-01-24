Motorola готова начать продажи RAZR с гибким экраном. ВИДЕО

Компания Motorola объявила дату начала продаж новых смартфонов-раскладушек Razr с гибким экраном. Первые аппараты попадут в руки покупателей 6 февраля 2020 года, а предзаказ будет доступен уже с 26 января. Об этом сообщает The Verge. В США Motorola Razr будет распространяться мобильным оператором Verizon. Также его можно будет купить в сети американских супермаркетов Walmart и на веб-сайте Motorola.

О возрождении легендарной модели Razr стало известно еще в конце 2019 года. Однако, внимание общественности оказались намного выше, чем ожидала компания. Из-за этого Motorola переносила даты предварительного заказа и запуска Razr, которые первоначально планировались на 26 декабря и начало января соответственно.

Главной особенностью "раскладушки" стал 6,2-дюймовый гибкий дисплей. Остальные же технические характеристики у Motorola довольно скромные, по сравнению с "гибкими" флагманами-конкурентами. Например, тут всего лишь 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ основной. Две камеры: на 16 Мп (основная) и на 5 Мп (фронтальная). И очень небольшая ёмкость аккумулятора: 2510 мАч. Цена новой Motorola - $1.500.





Будет ли релиз в телефона в Украине — пока неизвестно. Delo.ua обратилось за комментарием в украинское представительство Lenovo (бренд мобильных телефонов Motorola принадлежит Lenovo), но ответ пока не получило.

"Гибкие" экраны захватили умы маркетологов и инженеров технологических компаний в 2019 году. О выпуске смартфонов с подобной технологией заявили Xiaomi, Google, Sharp, LG и другие техногиганты. Первопроходцем стал Samsung и его Galaxy Fold. Они выпустили свой флагман в сентябре. А уже в декабре привезли привезли его в Украину. Вторым был Huawei Mate X. Представленный еще в феврале 2019 года на MWC в Барселоне, он поступил в продажу 15 ноября. Правда, только на территории Китая. Возможно, на более широкий рынок выйдет модель Huawei Mate Xs, которую должны выпустить уже в этом году. Отличие китайского флагмана от южнокорейского конкурента состояло в том, что сама концепция "гибкости" у китайского телефона немного другая: смартфон складывается дисплеем наружу.

Среди тех, кто представил работающий прототип "гибкого" смартфона в 2019 году, была еще компания Xiaomi. Модель Xiaomi Mi Flex показали в начале января.



