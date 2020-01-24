Кабмин упростил мобильным операторам развертывание сетей 4G

Сегодня, 24 января, Кабинет министров Украины по инициативе Министерства цифровой трансформации принял постановление, которые облегчит операторам развертывания сетей 4G в регионах.

Как сообщает пресс-служба Минцифры, операторы мобильной связи получат лицензии в диапазоне 900 МГц без тендера, то есть, возобновят свои уже существующие лицензии. Использование именно этих частот позволяет покрывать большую территорию одной базовой станцией по сравнению с более высокими диапазонами.

В Минцифры подчеркнули, что новые лицензии технологически нейтральны. Это означает, что операторы смогут развивать не только свои сети 4G, но и внедрять более современные технологии.

Кроме этого, уменьшена стоимость лицензий на пользование радиочастотным ресурсом. Это сделано за счет изменение механизма оплаты — ежегодное увеличение шага платежей для каждого следующего года после 5 лет действия лицензии снижена с 10% установленной стоимости до 5%.

"Таким образом в течение всего срока действия лицензий (а это от одного года до 13 в зависимости от того, какой срок действия лицензии выберет для себя каждый оператор) операторы сэкономят более 300 млн грн, что позволит им больше инвестировать в развитие своих сетей. Важно, что при получении новых лицензий операторы полностью оплатят их в этом году. А это — около 900 млн грн поступлений в бюджет страны", — отметили в министерстве.

В Минцифры добавили, что благодаря сегодняшнему решению, уже в феврале — марте операторы обновят свои лицензии. А в апреле свою сеть начнет развивать оператор Интертелеком, в июле — мобильные операторы "Большой тройки" ("Vodafon Украина", "Киевстар" и Lifecell — Delo.ua).

Минцифра вместе со всеми причастными ведомствами также продолжает работу над оптимизацией радиочастотного спектра для развития мобильной связи. В частности, речь идет о высвобождении частот специальными пользователями и телевидением.

Как сообщалось ранее, с 1 декабря 2019 года по 31 мая 2020 года мобильный оператор lifecell вместе с компанией Ericsson будут проводить тестирование технологии 5G в шести городах Украины.

Напомним, ранее сотовые операторы и власти договорились о сотрудничестве в строительстве 4G сети в Украине. Это даст возможность в скором времени открыть доступ к скоростному интернету не только в городах страны, но и в селах. Как объяснили в Минцифры, отсутствие скоростного мобильного интернета в регионах вызвано тем, что распределение частот между операторами в диапазоне 900 МГц недостаточно для запуска 4G.

14 сентября на 16-й конференции YES вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что на сегодняшний день внедрение связи стандарта 5G в Украине нереально и нецелесообразно, первоначальной целью является завершение внедрения 3G и 4G в ближайшие год-два и обеспечение в течение 3 лет интернетом социальной инфраструктуры и всех населенных пунктов страны.