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IT-Индустрия
ИТ-Новости
25 января 20, 11:29
Спецназ пришел к ITшникам: подозрение создания онлайн-казино
Спецназ
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Ежемесячный доход организации, по данным полиции, составлял $50 000

Сотрудники Нацполиции заявляют, что им удалось прекратить деятельность группы, которая якобы занималась созданием платформ для онлайн-казино. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители заявляют, что к деятельности были причастны трое киевлян возрастом от 23 до 25 лет и 35-летний житель Харькова. В штате этой организации было более 50 IT-специалистов.

"Заказчик, оплачивая $15 000, получал в собственность онлайн-казино с его постоянной поддержкой. Кроме того, злоумышленники за дополнительные $100 000, настраивали инструменты интернет-маркетинга для продвижения ресурса в сети и привлечения новых пользователей", - - сообщают в полиции.

База пользователей всех их ресурсов, заявляют правоохранители, насчитывала около 300 000 пользователей.
liga.net
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