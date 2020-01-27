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IT-Индустрия
ИТ-Новости
27 января 20, 20:53
Apple придумала компьютер из стекла
компьютер
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Компания Apple занялась разработкой гибкого компьютера необычной формы.

Компания Apple занялась разработкой гибкого компьютера необычной формы. Соответствующая заявка появилась в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США, сообщает Appleinsider.

Речь идет не о планшете или смартфоне, как уже сделал Samsung. Новый гаджет в патенте назвали "электронное устройство со стеклянным корпусом" и по виду он будет напоминать нечто среднее между iMac и MacBook.

Компьютер представляет собой лист стекла, скругленный к основанию. В верхней части расположится экран, в нижней клавиатура. Также предусматривается вариант без клавиатуры, с возможностью подключения MacBook. Гаджет получит способность регулировать угол наклона и закрываться, как ноутбук.

Для устойчивости конструкции патент предусматривает специальную подставку, в которой по задумке инженеров будут располагаться в том числе все необходимые порты для подключения периферийных устройств.

Наличие заявки в бюро патентов еще не означает, что подобная конструкция поступит в производство.

Ранее в СМИ сообщали, что Apple все-таки даст возможность пользователям отключать функцию слежения.

А вот главный конкурент Apple из Южной Кореи Samsung разрабатывает "смартфон-водопад" с изогнутым по торцам экраном.
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