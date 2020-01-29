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IT-Индустрия
ИТ-Новости
29 января 20, 21:00
В Facebook появится новая важная функция
Facebook
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В социальной сети Facebook появится новый инструмент

В социальной сети Facebook появится новый инструмент, который позволит пользователям отвязать от профиля личные данные. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Этот инструмент поможет вам скрыть свои данные от сторонних сайтов и сервисов, в которых профиль в Facebook используется для авторизации. Но, как оказалось, ваша информация не сможет полностью удалиться, поскольку она останется на серверах Facebook.

Соцсеть сможет использовать эту информацию для персонализации рекламы.

А также, в Facebook произошла массовая "утечка" данных. В свободном доступе были телефонные номера, имена и идентификаторы учетных записей пользователей Facebook. Эту базу данных обнаружили 4 декабря,но через неделю ее "слили" на хакерский форум. Базу заблокировали 19 декабря.

Ранее сообщалось, что Xiaomi выпустила "умный" девайс для ногтей. Новинка имеет два режима работы. Также устройство поддерживает функцию интеллектуального отключения. А также, мы писали о том, что Huawei представит новые беспроводные наушники.
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