В ближайшие годы мы откажемся от смартфонов. И вот ради чего

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Текущий рейтинг 0 /5 ( 0 голосов ) Эра смартфонов заканчивается. Скоро мы нырнем в новую технореальность. У нее много плюсов и возможностей. Но и вопросов к ней немало. 2010-e без сомнения можно назвать эрой смартфона. По данным Statista за ушедшее десятилетие продано более 10 миллиардов смартфонов. По состоянию на 2020 год смартфонами пользуются 3,5 миллиарда человек или 45% жителей Земли.

Смартфон повлиял на все: нашу работу, общение с друзьями, развлечения, покупки, образование. Но в течение нескольких лет его эра закончится.

Об этом можно говорить с той же уверенностью, как в свое время о том, что на замену кнопочным мобилкам придут смартфоны.

Что же заменит смартфоны да и, по-видимому, все другие экраны?

Виртуальная (VR) и дополненная реальность (AR). Достаточно представить себе легкие стильные очки или линзы, которые позволяют делать все, что делает смартфон - и гораздо больше.

По качеству, функциональности и цене устройства виртуальной/дополненной реальности будут готовы сразиться со смартфонами уже в ближайшие 2-3 года. Главной проблемой для их быстрого взлета и распространения, думаю, будут вовсе не вопросы функциональности или цены. А вопросы правового и социального принятия.

Скачок технологий

Еще 3-4 года назад технологии VR/AR были дорогой и часто неудобной экзотикой. Но уже сегодня это очень доступные и очень качественные устройства и платформы.

Например, в 2017 мы сделали VR-тур по элитному жилому комплексу. Игровой ноутбук для тура нам обошелся около $3000, а сам шлем виртуальной реальности с дополнительными датчиками – еще порядка $1200. Результат впечатлял, но ценник решения был еще явно не для массового пользователя.

А уже в 2019 году на рынок вышел Oculus Quest – шлем виртуальной реальности. Он работает сам по себе, без компьютера, более легкий, удобный, с более качественной «картинкой» и пользовательским опытом в целом. Всего от $400 (цена в США). И он не единственный в своем роде и своем ценовом диапазоне.

Где применять

Уже сегодня в виртуальной реальности доступны десятки и практических и развлекательных применений. Например:

- Игры с полным погружением. Кто пробовал, знает, что мозг очень быстро полностью переключается в объемный виртуальный мир. После такого опыта обычный экран кажется совершенно скучной альтернативой.

- Многопользовательские игры. Как полностью в виртуальной, так и в дополненной реальности. Хороший пример последнего - игра «Dr. Grordbort's Invaders» на платформе Magic Leap. Очки Magic Leap сканируют комнату, в которой находится игрок, и накладывают мир игры поверх реальной комнаты. Реальная мебель становится укрытием от виртуальных выстрелов. Такие аттракционы с самыми фантастическими сюжетами и мирами уже вполне доступны.

- Всевозможные туры для путешествий и образования. Уже сегодня вы можете путешествовать с полным, по крайней мере визуальным и звуковым, погружением в далекие города, музеи, знаменитые исторические места. Необязательно в их представление сегодня - это могут быть и города Греции времен Аристотеля и Платона.

- Образование в дополненной реальности. Представьте себе виртуального гида, который сопровождает вас в туре по египетским пирамидам. Он видит то, что вы видите, и рассказывает о важных артефактах, на которые вы смотрите. Или изучение физики в таком режиме: вы смотрите на процессы в реальном мире, например, на падающее яблоко, а очки показывают вам физические формулы, которые описывают это событие. Или изучаете Венеру, “гуляя” по ее поверхности. Уже есть ряд исследований, которые сравнивают обычное обучение и обучение в VR. Последнее оказывается в среднем на 30-40% более эффективным.





Из презентации Vive на конференции Singularity University. Исследование делалось в 2016 году, то есть технологии уже шагнули вперед

Еще более интересные возможности открываются для бизнеса.

Можно оперативно получать информацию о предметах, местах, задачах и так далее, просто пребывая в определенном месте. Или глядя на определенный объект. Это очень существенно поднимает эффективность решения многих задач. Например, еще с 2018 года аэропорт Сингапура начал применять очки дополненной реальности для управления багажом с целью сократить время его загрузки с 60 до 45 минут (или на 25%).

Или такая ситуация. Производственная или инжиниринговая компания обслуживает на сотнях объектах в разных странах сотни единиц и десятки моделей определенного оборудования. Текучка кадров, а оборудование дорогое, и эксплуатируется не один год, а то и десятки лет.



Решения VR/AR позволяют снимать на камеры очков и накапливать опыт обслуживания оборудования. Создавать эффективные программы обучения на реалистичных виртуальных макетах для новых сотрудников. Консультировать сотрудников прямо на объектах, даже показывать им правильные действия – и это могут делать специалисты из другого города или даже страны.

Следующий шаг - это создание универсальных платформ, где люди делятся опытом. Вы вызываете нужного специалиста, с любой локации, и поминутно оплачиваете его услуги. Он будет видеть то, что видите вы, и пошагово порекомендует, что делать, чтобы понять и решить вашу проблему. Или, как минимум, понять в чем она состоит, и порекомендовать, к кому обратиться.

Ближайшие революции Все выше перечисленное либо уже доступно, либо может быть доступно в ближайшее время. Что же дальше?

Разработчики технологии уже начинают активно работать над передачей тактильных ощущений (прикосновений, нагрузок) виртуальной реальности. Это еще один шаг к «матрице» - виртуальной реальности, которая для наших органов восприятия практически не будет отличаться от реальной.

Одной из таких разработок является Teslasuit (его тест осенью проводила редакция Liga.Tech - Ред.). Костюм реалистично передает ощущения, например, прикосновение к стене, тяжесть предметов или отдачу от выстрелов.

Но планы у разработчиков даже более амбициозные – собирать лучшие навыки, оцифровывать и передавать другим людям. Например, у боксера отлично поставлен удар. Костюм может в точности записать это движение и потом помочь его воспроизвести другому человеку. Это будет фантастический прорыв в передаче сложных навыков. Танцев, боевых искусств, игры на музыкальных инструментах, да в принципе любых физических действий.

Еще одна радикальная революция – это полная перестройка рынка внешней рекламы.

Очевидно, если человек надел очки дополненной реальности, никакие другие физические экраны, борды, знаки, вывески и так далее ему попросту не нужны.

Далее начинаются большие вопросы. Например, кто, где и на каких основаниях вообще имеет право вешать рекламу в виртуальности? Google, на свое усмотрение? Или конкретное здание, допустим, ТРЦ? Сегодня вопрос никак не урегулирован.

Не менее важно, какую рекламу можно показывать. Что если перед дверью вашей пиццерии (или даже вместо этой двери) на очках клиентов появится реклама конкурента, чей ресторан находится ровно через дорогу? Кому жаловаться и с кем об этом говорить?

Я уже не говорю о негативных отзывах. Что, если этот отзыв увидят не десяток Facebook-друзей, а каждый, кто подойдет к зданию ресторана? Такой отзыв вполне может стать фатальным.

Уже сегодня стартапы ставят перед собой и более крутые цели. Например, сканировать активность нейронов одного человека, передавать результат через интернет и воспроизводить эту же активность нейронов в голове другого человека. То есть фактически передавать опыт и мысли. Представьте себе YouTube-блогера завтрашнего дня. Чтобы быть в теме, ему придется делиться не просто видео своих приключений, а целостным опытом от них.

Тогда вы можете не просто посмотреть по ТВ Олимпийские игры, а погрузиться во всех деталях в опыт и ощущения олимпийского чемпиона, который после многих лет изнурительных тренировок поднимается на пьедестал. Вполне возможно, что такой опыт будет бесценным и изменит жизнь миллионов других людей.

Мы движемся в буквальном смысле к новой реальности, неотъемлемой частью которой станет созданный нами ее цифровой слой, Magicverse. При этом в виртуальной реальности мы сможем создавать бесчисленное множество миров для самых разных задач. В этих мирах мы можем пребывать практически в любом теле – так же как сегодня дети выбирают свои аватарки в играх. И воспринимать ощущения этого тела.

Еще один момент. Некоторые футурологи уже сегодня называют людей со смартфонами киборгами. А устройства дополненной реальности вполне буквально это определение дополнят. Ведь они позволят видеть далеко – как бинокли, крошечные объекты – как микроскоп, в разных спектрах, ночью, в тумане. Слышать недоступные для уха звуки и так далее.

Темная сторона VR/AR Об этом, конечно, тоже нужно сказать.

Первое – стоит хорошо подумать, в чем собственно смысл нашей жизни и в чем состоит настоящая самореализация. Какое конструктивное место в этих задачах должны занимать AR/VR, чтобы сделать их полезными инструментами, а не разрушать человека и отвлекать от главных задач?

Второе – приватность может исчезнуть от слова совсем. Мы уже привыкли к тому, что телефоны знают плюс-минус все о том, куда мы ходим, о наших интересах, о предпочтениях и коммуникациях.

Но представьте себе очки или линзы, которые точно знают, куда мы в каждый момент времени и с какой эмоцией смотрели. Конечно, это мечта любого ритейлера. И диктатора. И работодателя. И ревнивого супруга. И, наверное, прежде всего Google и подобных компаний, которые, как никто, знают, что и как делать с этими данными и как на этом заработать. Насколько это надо нам и насколько к этому готов каждый из нас?

Третье – социальные и правовые нормы. В этом может быть основная проблема в распространении AR/VR очков и других аналогичных устройств. Вряд ли вашему шефу понравится, если на него десяток людей будут смотреть через очки, а специальное приложение будет анализировать тончайшие нюансы мимики, жестов и тона разговора и сразу подсказывать, где он говорит правду, где не очень уверен, а где и приврал. Вряд ли это также понравится партнеру в отношениях. Или посетителям того же ресторана. Психологически для многих эта технология будет очень неуютной, особенно поначалу.

Четвертое – неплохо позаботиться об устойчивости своей психики. В одной из серий «Черного зеркала» как раз был представлен сюжет, когда человек в виртуальной игре ужасов за несколько секунд испытывает такой страх, что даже не сходит с ума, а умирает. Возможно, пределы будут не такими трагичными, но то, что психическое здоровье стоит защищать, это очевидно. С другой стороны, сложно даже переоценить какие потрясающие возможности открываются для психотерапии и лечения самых сложных комплексов в «реальных виртуальных» ситуациях.

Ближайшие десять лет в технологиях AR/VR будут веселыми, откроют огромные возможности, создадут триллионы долларов новых доходов и ценности. За этими технологиями стоит следить и применять их уже сегодня. И делать это с умом.

источник liga.net

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