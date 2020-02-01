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IT-Индустрия
ИТ-Новости
1 февраля 20, 11:03
Страны ЕС введут универсальный разъем для зарядки гаджетов
смартфон
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Депутаты Европарламента поддержали инициативу о введении на территории ЕС единого стандарта зарядки мобильных устройств

Депутаты Европарламента проголосовали за введение на территории Европейского союза единого разъема для зарядки гаджетов. Об этом сообщает Reuters.

Еврокомиссия разработает новый регламент к июлю 2020 года. Однако эксперты ранее прогнозировали, что этим единственным стандартом, вероятно, должен стать USB-С — пока он используется на многих Android-смартфонах, а также на некоторых устройствах Apple.

Против стандартизации как раз и выступает компания Apple, устанавливающая в гаджеты собственный разъем Lightning. В компании уверены, что быстрое введение универсальной зарядки негативно скажется на окружающей среде.

Представители Apple настаивают, что решение Европарламента будет сдерживать инновации в отрасли и приведет к дискомфорту потребителей.

Кроме того, говорят в Apple, обязательный переход на единый метод зарядки автоматически приведет к возникновению большого количества мусора — огромное количество зарядных кабелей станет ненужным.

Специалисты прогнозируют, что несмотря на споры, в какой-то момент Apple все же будет вынуждена оборудовать свои устройства, предназначенные для европейского рынка, разъемами USB-C.

Однако не исключен и другой сценарий: компания может вообще отказаться от портов и кабелей и использовать только беспроводную зарядку.

Идея перевести все мобильные устройства на единственный метод зарядки существует уже не первый год. Еврокомиссия пытается ввести единый стандарт разъема для смартфонов в Европе с 2009 года. Тогда Apple, Samsung, Huawei и Nokia подписали добровольный меморандум о взаимопонимании. При этом Apple ограничилась выпуском переходника с фирменных кабелей на micro USB.
Delo
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