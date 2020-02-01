Страны ЕС введут универсальный разъем для зарядки гаджетов

Депутаты Европарламента проголосовали за введение на территории Европейского союза единого разъема для зарядки гаджетов. Об этом сообщает Reuters.

Еврокомиссия разработает новый регламент к июлю 2020 года. Однако эксперты ранее прогнозировали, что этим единственным стандартом, вероятно, должен стать USB-С — пока он используется на многих Android-смартфонах, а также на некоторых устройствах Apple.

Против стандартизации как раз и выступает компания Apple, устанавливающая в гаджеты собственный разъем Lightning. В компании уверены, что быстрое введение универсальной зарядки негативно скажется на окружающей среде.

Представители Apple настаивают, что решение Европарламента будет сдерживать инновации в отрасли и приведет к дискомфорту потребителей.

Кроме того, говорят в Apple, обязательный переход на единый метод зарядки автоматически приведет к возникновению большого количества мусора — огромное количество зарядных кабелей станет ненужным.

Специалисты прогнозируют, что несмотря на споры, в какой-то момент Apple все же будет вынуждена оборудовать свои устройства, предназначенные для европейского рынка, разъемами USB-C.

Однако не исключен и другой сценарий: компания может вообще отказаться от портов и кабелей и использовать только беспроводную зарядку.

Идея перевести все мобильные устройства на единственный метод зарядки существует уже не первый год. Еврокомиссия пытается ввести единый стандарт разъема для смартфонов в Европе с 2009 года. Тогда Apple, Samsung, Huawei и Nokia подписали добровольный меморандум о взаимопонимании. При этом Apple ограничилась выпуском переходника с фирменных кабелей на micro USB.



