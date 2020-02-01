Huawei обогнала Apple по продажам

Стало известно, что китайская компания Huawei обогнала американскую компанию Apple в гонке продаж смартфонов. Об этом сообщается на ресурсе Strategy Analyrics.

Отмечается, что за 2019 год китайская компания продала около 240 миллионов смартфонов. В свою очередь Apple продала чуть меньше 200 миллионов.

При этом уверенное первое место продолжает удерживать компания Samsung, которая продала за 2019 год почти 300 миллионов устройств.

Основная доля продаж Huawei в 2019 году приходилась непосредственно на внутренний китайский рынок, поскольку на компанию были наложены санкции, не позволяющие устанавливать на ее устройства приложения от Google.

Ранее в СМИ сообщали, что Apple все-таки даст возможность пользователям отключать функцию слежения.

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А вот главный конкурент Apple из Южной Кореи Samsung разрабатывает "смартфон-водопад" с изогнутым по торцам экраном.

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