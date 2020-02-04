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IT-Индустрия
ИТ-Новости
4 февраля 20, 11:21
Google запускает гибрид YouTube и TikTok (ВИДЕО)
TeAch aNd GIve
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Это будет аналог видеохостинга, но только с инструкциями

Экспериментальный отдел американской корпорации Google Area 120 создал приложение для инструкций, рецептов и советов.

Авторы идеи говорят, что найти нужную информацию с помощью этого приложения будет легче, чем на YouTube, сообщает блог поискового гиганта.

Указано, что этот видеосервис получил название TeAch aNd GIve (учить и давать) или сокращенно Tangi.

"Tangi — это приложение для размещения коротких видеоинструкций. Максимальная длина ролика ограничена 60 секундами. Пользователи могут загружать советы из категорий искусство, кулинария, сделай сам, мода и красота, стиль жизни. Раздел с технологиями отсутствует", — говорится в сообщении.

Пока что мобильное приложение доступно только на iOS, пользователи Android должны использовать веб-версию tangi.co.


Ранее Google уже игнорировала свою мобильную платформу, выпуская решения для операционной системы конкурента.

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Напомним, украинские блогеры будут получать вознаграждение за каждый новый YouTube-контент.
Delo
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