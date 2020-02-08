Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.88
USD
24.50
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
IT-Индустрия
ИТ-Новости
7 февраля 20, 22:59
Подрядчик Apple запретил рабочим выходить на фабрики
фабрика Apple
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Foxconn продолжили запрет на работу фабрик в Шэньчжэне.

Как сообщает Bloomberg, производитель iPhone - китайская компания Foxconn - приказал своим сотрудникам в шэньчжэньском офисе не возвращаться на работу 10 февраля, как планировалось, и ждать дальнейших инструкций. Между тем, по сообщению агентства Reuters, дочерняя компания Foxconn переоборудовала производственные линии в Шэньчжэне для изготовления медицинских масок для работников Foxconn. Обе разработки предназначены для защиты работников Foxconn и предотвращения распространения коронавируса.

Foxconn производит большинство своих iPhone недалеко от Шэньчжэня, в Чжэнчжоу. Остальные производственные мощности находятся за пределами Шанхая. Foxconn в Шэньчжэне производит только небольшое количество iPhone. Bloomberg говорит, что неясно, распространяется ли политика Шэньчжэня на другие объекты Foxconn.

"Чтобы гарантировать здоровье и безопасность каждого и соблюдать государственные меры по профилактике вирусов, мы настоятельно призываем вас не возвращаться в Шэньчжэнь", - написала компания в текстовом сообщении для сотрудников. "Мы сообщим вам о ситуации в городе. Компания будет защищать все права и интересы, связанные с работой, в течение всего срока".

Напомним, ранее сообщалось, что сразу четыре компании отменили презентации из-за коронавируса
bigmir.net
Ещё по теме:
Apple ощутимо снизила стоимость замены SSD в компьютерах Mac
Apple нанимает людей для прослушивания разговоров
Apple внесла изменения в политику конфиденциальности
В Facebook запустили пикантный сервис
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
4G выйдет на 800, а бурить станут, где захотят
Лента новостей