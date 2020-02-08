4G выйдет на 800, а бурить станут, где захотят

Кабинет Министров на заседании 5 февраля разрешил украинским операторам мобильной связи распределить между собой частоты в диапазоне 800–900 МГц для построения сетей 4G.

Об этом сообщают Деньги.

В сообщении Министерства цифровой трансформации сказано, что речь идет об отмене запрета на использование мобильной связи 4G в диапазонах 800–900 МГц. Это нужно для того, чтобы облегчить операторам развитие сетей.

“Операторы смогут распространить услуги высокоскоростного мобильного Интернета почти на всю территорию Украины, включая небольшие села и автодороги. А построение сетей в этих диапазонах частот позволяет операторам устанавливать меньше базовых станций. Ведь радиус действия одной базовой станции в диапазонах частот 800–900 МГц значительно шире, чем в более высоких диапазонах“, – объясняют в Минцифры.





Обновление лицензий произойдет в начале марта. Первым свою сеть на частотах 800–900 МГц начнет развивать Интертелеком, вслед за ним – остальные операторы.





Также Кабмин отменил обязательное согласование областными советами процесса передачи месторождений полезных ископаемых общегосударственного значения. С одной стороны, это убирает риски блокирования разработки нефтегазовых месторождений. С другой, создает проблемы малому и среднему бизнесу, прежде всего сельхозпроизводителям, поскольку бурение и эксплуатация нефтяных и газовых скважин наносят ущерб окружающей среде.





Напомним, правительство хочет провести интернет в самолетах.











