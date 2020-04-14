Компания Iiyama представила геймерский 34-дюймовый монитор

Перед нами 34-дюймовое крупноформатное решение на базе матрицы IPS с матовым покрытием, разрешение которой составляет 3440 x 1440 пикселей при соотношении сторон 21:9.

Новинка имеет частоту развертки 144 Гц при поддержке технологии AMD Freesync, а время реакции панели составляет 1 мс. Также сообщается, что монитор предложит максимальную яркость на уровне 350 кд/м2 и статическую контрастность в 1000:1. По данным разработчика, дисплей имеет 100-процентный охват палитры sRGB и 74-процентный – NTSC.

iiyama GB3461WQSU Red Eagle порадует пользователей функциональной подставкой с возможностью изменения высоты экрана (в пределах 130 мм), наклон (от -3 ° до 22 °) и поворот (45 ° в обоих направлениях). При необходимости монитор можно подвесить на крепление VESA (100 х 100 мм).

Новинка оснащена парой разъемов HDMI, таким же количеством DisplayPort, двумя портами USB 3.0 и аудиоразъемом для наушников 3,5 мм. GB3461WQSU Red Eagle имеет размеры 817 х 415 х 230 мм и весит 9,7 кг.

Производитель пока не озвучил стоимость своего продукта, однако в одном из голландских магазинов его можно обнаружить с ценником €479 ($524). Старт продаж монитора назначен на следующую неделю.