В Facebook создали "заботливый смайл" для самоизоляции

Facebook добавил в группу реакций седьмой смайл, поскольку пандемия коронавируса ограничила общение людей. На следующей неделе в главном приложении и на веб-сайте появятся смайлики "забота" в виде желтого кругляша, обнимающего красное сердце, и пурпурного сердца в Messenger.

Александр Войка, менеджер по техническим коммуникациям в социальной сети, рассказал о надежде компании, что "эти реакции предоставят людям дополнительные способы оказать поддержку во время кризиса COVID19".

Доступ к смайликам можно получить с помощью кнопки "Лайк". Таким же образом ставят значки больших пальцев, смеха, грусти, изумления, любви и гнева. Войка сказал, что смайлики можно прикрепить к "постам, комментариям, изображениям, видео или другому контенту".





On Facebook, we will launch a seventh Reaction alongside the existing six. The new Care Reaction will start rolling out next week globally and you can use it to react to posts, comments, images, videos, or other content on the app and https://t.co/t0PZL74vjg pic.twitter.com/PkpbCoPc4F