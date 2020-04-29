Для безработных откроют доступ к 3800 онлайн-курсам

Украина входит в число стран первой волны, где заработает соответствующая инициатива.

Зарегистрироваться на онлайн-курсы можно будет до 30 сентября, а проходить — до конца года. Темы охватывают широкий спектр от цифрового маркетинга и аналитики до облачных вычислений и разработки приложений, а партнерство Coursera с несколькими крупными технологическими разработками позволяет пользователям получать квалификации, специально предназначенные для этих компаний, такие как IT-поддержка Google или профессиональные сертификаты IBM z/OS Mainframe. Обычная цена таких курсов — $399 в год.

В данном случае речь об инициативе Coursera Workforce Recovery Initiative, которая является частью программы обучения государственных служащих Coursera for Government. Ее цель, как сообщается в официальном блоге компании, помочь специалистам получить знания и развить навыки для повторного трудоустройства.

«Coursera for Government предназначена для государственных учреждений, чтобы обеспечить программы переподготовки и повышения квалификации целых сообществ», — говорится на веб-сайте Coursera.

Важно отметить, что подавать заявки на обучение имеют право только государственные учреждения по делам безработных (в случае Украины — Центры занятости), отдельные лица этого сделать не могут.

Наряду с Украиной в список стран первой волны попали некоторые штаты США, Колумбия, Коста-Рика, Греция, Малайзия, Панама и Узбекистан. В будущем Coursera планирует расширить программу на другие регионы.

Конкурирующие онлайн-платформы обучения Kaplan и Udacity также недавно начали предлагать бесплатные ресурсы для разработки и обучения в связи с глобальной пандемией коронавируса, которая, по оценкам Международной организации труда, затронула примерно 2,7 миллиарда специалистов по всему миру.