Смарт-браслет Amazfit X стал доступен для предзаказа

Однако на тот момент информации о новинке было очень мало.

Теперь же мы получили почти полный перечень характеристик фитнес-браслета, после того, как он стал доступен для предварительного заказа посредством Indiegogo. Сейчас за устройство просят $149, однако компания утверждает, что после запуске в августе этого года ценник составит уже $329. Расцветок пока что только две – Eclipse Black и New Moon Gold.

Amazfit X оснащен 2,07-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 206 x 640 пикселей и максимальной яркостью 400 нит. Для навигации разработчик отказался от аппаратных клавиш, оснастив свое детище чувствительным к давлению боковым датчиком.

Новый улучшенный трекер частоты сердечных сокращений в течении суток отслеживает показания, а инфракрасный датчик рядом с ним измеряет уровень кислорода в крови. Комбинация всех датчиков также может измерять уровень стресса и оценивать ваш сон. Также доступна поддержка GPS и ГЛОНАСС, что довольно редко встречается в сегменте умных браслетов.

Amazfit X оснащен батареей на 205 мАч, что со всеми доступными функциями обеспечивает до 7 дней автономности. Местный цельнометаллический корпус выдерживает погружение в воду на глубину до 50 метров. Синхронизировав браслет со смартфоном можно отслеживать успехи в 9 различных режимах тренировки.