Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.26
USD
26.94
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
IT-Индустрия
ИТ-Новости
1 мая 20, 11:53
EVGA продемонстрировала дизайн материнских плат Z490 DARK
материнские платы
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
EVGA сегодня анонсировала фирменные флагманские материнские платы на чипсете LGA1200.

Энтузиастам и профессиональным оверклокерам известный производитель предлагает модель EVGA Z490 DARK, а для нужд требовательных геймеров предназначены модели EVGA Z490 FTW и Z490 FTW WiFi.

Примечательной конструктивной особенностью модели EVGA Z490 DARK является размещение над сокетом слотов оперативной памяти, в то время как элементы подсистемы питания, оснащенные сложными радиаторами, дислоцируются слева и снизу от разъема процессора. Для каждого канала памяти имеется только один слот DIMM, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что топология слотов ОЗУ повлияет на разгон модулей.

Сокет LGA1200 соединен с двумя разъемами PCI-Express 3.0 x16 (x8/x8 при заполнении обоих), один из которых усиленной конструкцией. Имеется также и третий PCI-Express 3.0 x16, работающий от чипсета. На борту EVGA Z490 DARK кроме этого предусмотрено наличие пары слотов M.2 NVMe и один U.2. Для питания платы предусмотрены коннекторы 24-pin ATX, два 8-pin EPS, а также 6-pin PCIe.

Что до модели EVGA Z490 FTW, а также ее модификации с WiFi-модулем, то здесь мы можем наблюдать уже классическую компоновку DIMM и VRM. Разработчик предлагает в основе мощную 11-фазную подсистему питания. Местный сокет соединен с четырьмя слотами DIMM DDR4 и парой разъемов PCI-Express 3.0 x16.

Кроме этого мы можем видеть, что EVGA Z490 FTW и Z490 FTW WiFi оснащены габаритными радиаторами на подсистеме питания и чипсете, а для организации быстрой дисковой подсистемы предусмотрены два слота M.2.
modlabs.net
Ещё по теме:
EVGA 700B: бюджетный блок питания с рейтингом 80 Plus Bronze
Apple станет конкурентом Amazon и Netflix в контенте
Мнение юриста о стартап-инкубаторах и акселераторах
АМКУ заставил "Киевстар" изменить тарифы
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей