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IT-Индустрия
ИТ-Новости
5 мая 20, 09:15
У Илона Маска родился ребенок, который сам себе выберет пол
Илон Маск
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Для бизнесмена это шестой малыш.

У американского бизнесмена Илона Маска и его подруги - Клэр Элис Буше, более известной как Grimes  - родился ребенок. О событии глава SpaceX и Tesla сам написал в Twitter.

- Несколько часов назад. Мама и ребенок в порядке, − ответил Маск на вопрос, есть ли новости о рождении ребенка.

Для Grimesэто первый ребенок. Маск же уже имеет пятеро детей от бывшей супруги Жюстин Уилсон.

Еще в феврале 2020 года Grimes заявила, что их с Маском ребенок сможет сам себе выбрать пол. Так, пока ребенок не подрастет, вместо привычной формулировки "мальчик" или девочка" о нем будут говорить, используя гендерно-нейтральную "они". 

О беременности певицы стало известно 9 января этого года. Тогда Grimes опубликовала в Инстаграм селфи, на котором позировала топлес, а ее живот украшало изображение ребенка.

Илон Маск стал отцом в шестой раз. Фото: скриншот с Твиттер 
kp.ua
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