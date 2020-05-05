У Илона Маска родился ребенок, который сам себе выберет пол

У американского бизнесмена Илона Маска и его подруги - Клэр Элис Буше, более известной как Grimes - родился ребенок. О событии глава SpaceX и Tesla сам написал в Twitter.

- Несколько часов назад. Мама и ребенок в порядке, − ответил Маск на вопрос, есть ли новости о рождении ребенка.

Для Grimesэто первый ребенок. Маск же уже имеет пятеро детей от бывшей супруги Жюстин Уилсон.

Еще в феврале 2020 года Grimes заявила, что их с Маском ребенок сможет сам себе выбрать пол. Так, пока ребенок не подрастет, вместо привычной формулировки "мальчик" или девочка" о нем будут говорить, используя гендерно-нейтральную "они".

О беременности певицы стало известно 9 января этого года. Тогда Grimes опубликовала в Инстаграм селфи, на котором позировала топлес, а ее живот украшало изображение ребенка.