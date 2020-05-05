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IT-Индустрия
ИТ-Новости
5 мая 20, 09:18
Сегодня последний день работы планировщика задач Wunderlist
Wunderlist
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Команда некогда популярнейшего планировщика задач Wunderlist напомнила пользователям, что сегодня, 5 мая 2020 года, последний день работы сервиса.

Команда некогда популярнейшего планировщика задач Wunderlist напомнила пользователям, что сегодня, 5 мая 2020 года, последний день работы сервиса. Уже завтра Wunderlist будет окончательно закрыт и списки перестанут синхронизироваться.

Пользователи Wunderlist могут экспортировать данные и перенести списки из Wunderlist в приложение To Do, которое Microsoft предлагает в качестве современной замены легендарного планировщика. Причем сделать это можно будет и после 6 мая — до 30 июня. Для этого нужно будет выполнить несколько простых шагов:

Загрузить и установить приложение Microsoft To-Do;Авторизоваться со своей учетной записью Microsoft;Нажать на всплывающее окно Microsoft To Do или перейти в раздел «Параметры» и выбрать «Импорт».

Microsoft купила разработчиков Wunderlist, компанию 6Wunderkinder, еще в 2015 году, а затем спустя два года анонсировала собственное приложение под названием To Do. 

В сентябре 2019 года вышло крупное обновление To Do, которое принесло ряд возможностей Wunderlist и более глубокую интеграцию с фирменными сервисами Microsoft, включая Outlook, Microsoft Planner и Cortana. А в декабре Microsoft официально назначила дату казни Wunderlist на 6 мая 2020 года.

Что же, прощай Wunderlist, и спасибо за рыбу.
ITC.ua
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