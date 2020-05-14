Uber кардинально меняет правила для водителей и пассажиров

Международная служба такси Uber решила изменить правила работы для своих водителей из-за пандемии коронавируса. В сервисе сообщили, что уже со следующей недели для водителей-сотрудников вводится обязательный масочный режим.

Работать без защитных средств запрещается – такие люди просто не смогут пользоваться официальным приложением Uber.

Отмечается, что перед каждой поездкой таксисты будут делать селфи в маске и отправлять их в офис для проверки, а также обязаны будут провести дезинфекцию рук.

Подчеркивается, что надевать маску должны и пассажиры, размещаться они могут лишь на заднем сидении, а окна в салоне должны быть открыты.

В Uber также говорят, что «максимальное количество посадочных мест в автомобилях снизится с четырех до трех».

Для приобретения средств индивидуальной защиты компания уже выделила пятьдесят миллионов долларов. Всего за неделю водителям раздали почти 25 миллионов масок.