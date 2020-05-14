Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
28.76
USD
26.66
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
IT-Индустрия
ИТ-Новости
14 мая 20, 10:05
Хакеры провели DDoS-атаки на сайты Офиса президента
DDoS-атаки
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Предотвратили 7908 различных видов взлома ресурсов государственных органов.

В течение недели, с 6 по 12 мая, произошло 10 тысяч 964 подозрительных событий на государственных информационных ресурсах и объектах критической инфраструктуры. Почти половина из них касалась нестандартных протоколов или событий (45%), попыток сетевого сканирования (23%), выявление сетевого трояна (16%) и попыток получения прав администратора (10%). Об этом заявили в Госспецсвязи.

- Системой защищенного доступа государственных органов к сети Интернет были заблокированы 7908 различных видов атак, 99% из которых - сетевые атаки прикладного уровня. Также были заблокированы 18 DDoS -атак (подавляющее большинство - на сайты Офиса президента Украины). Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 3207 киберинцидентов. Около 98% обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM. Основное количество инцидентов касается распространения ШПЗ (94% от общего количества) и фишинга (до 4%), - сказано в публикации.

С 13 марта Служба безопасности Украины заблокировала более 2,3 тысячи интернет-сообществ с аудиторией почти миллион пользователей, разоблачили 323 интернет-агитатора, которые распространяли фейки о коронавирусе. Из них 16 из - действовали по заданию российской стороны. Агитаторы "работали" в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком, Конотопе, Ивано-Франковске и Хмельницком.
kp.ua
Ещё по теме:
За содание ботнета американца посадили за решетку
В Украине участились вымогательства денег хакерами
400 компаний Австралии стали жертвами атаки хакеров РФ
ФБР пытается сорвать зомби-кибератаку РФ против Украины
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Uber кардинально меняет правила для водителей и пассажиров
Лента новостей