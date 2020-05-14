Хакеры провели DDoS-атаки на сайты Офиса президента

В течение недели, с 6 по 12 мая, произошло 10 тысяч 964 подозрительных событий на государственных информационных ресурсах и объектах критической инфраструктуры. Почти половина из них касалась нестандартных протоколов или событий (45%), попыток сетевого сканирования (23%), выявление сетевого трояна (16%) и попыток получения прав администратора (10%). Об этом заявили в Госспецсвязи.

- Системой защищенного доступа государственных органов к сети Интернет были заблокированы 7908 различных видов атак, 99% из которых - сетевые атаки прикладного уровня. Также были заблокированы 18 DDoS -атак (подавляющее большинство - на сайты Офиса президента Украины). Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 3207 киберинцидентов. Около 98% обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM. Основное количество инцидентов касается распространения ШПЗ (94% от общего количества) и фишинга (до 4%), - сказано в публикации.

С 13 марта Служба безопасности Украины заблокировала более 2,3 тысячи интернет-сообществ с аудиторией почти миллион пользователей, разоблачили 323 интернет-агитатора, которые распространяли фейки о коронавирусе. Из них 16 из - действовали по заданию российской стороны. Агитаторы "работали" в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком, Конотопе, Ивано-Франковске и Хмельницком.