Как приложение Doublicat добилось 1 млн скачиваний за 3 мес

IT-бизнесмен и инвестор украинской компании RefaceAI Сергей Токарев поделился секретом успеха приложения "Doublicat", которое за считанные месяцы вышло в топ по скачиваемости в AppStore и GooglePlay и заинтересовало крупнейших игроков мирового IT рынка.

Вхождением продуктов украинских IT-разработчиков на мировой рынок уже давно никого не удивишь. Каждый год отечественные программисты разрабатывают с десяток приложений, количество скачиваний которых со временем превышает миллион. Чаще всего это видеоигры, созданные в украинских филиалах крупных международных компаний. Однако, иногда в топ прорываются и уникальные продукты "made in Ukraine". Среди них сервис для отправки посылок вместе с путешественниками и попутчиками TravelPost, приложение для поиска подходящего кино на вечер Fander, или мобильный помощник сохранения водного баланса в организме Waterbalance.

Одной из последних таких разработок стало приложение по замене лиц на GIF-изображениях Doublicat от компании RefaceAI. Официально программу выпустили в свет 13 января 2020 года и уже за два первых месяца в свободном доступе её скачали более 750 тысяч пользователей во всём мире, а ещё через месяц этот показатель перевалил за миллион.

О том, благодаря чему приложению удалось достичь такого поразительного результата, сколько времени было на это потрачено и о подходе к вопросам безопасности пользователей рассказал один из инвесторов компании Сергей Токарев.

Компания RefaceAI относительно молодая. Стартап запустили в 2011 году. Сперва команда разработчиков называлась NeoCortext и работала над усовершенствованием существующих методов машинного обучения. С приобретением опыта и уверенности программисты решили перейти на новый уровень и заняться созданием собственного алгоритма искусственного интеллекта по замене лиц на фотографиях и видео. Получившуюся в результате работы технологию назвали RefaceAI, она же и послужила толчком к ребрендингу компании.

"Компания прошла путь к приложению Doublicat за несколько важных этапов. Самый важный и продолжительный из них, положивший начало самобытности стартапа, — это разработка технологии RefaceAI. На нее ушло более трёх лет. Затем последовало создание приложения Reflect, которое позволяет заменять лица на фотографиях. Этот процесс длился уже меньше, приблизительно 7 месяцев. Приложение увидело мир в прошлом году, — рассказал Сергей Токарев, — после чего на протяжение всего следующего года команда совершенствовала технологию, чтобы в итоге менять лица можно было не только на фото, но и на видео. Работа увенчалась релизом приложения, которое работает с GIF-анимацией".

По словам Токарева, изюминкой Doublicat, отличающей его от ряда похожих приложений по замене лиц, является использование уникальной технологии, разработанной собственными программистами, на основе GAN — алгоритма метода машинного обучения без учителя.

"В отличие от большинства компаний, которые работают с технологией CGI (computer-generated imagery), мы используем исключительно искусственный интеллект. Таким образом мы добиваемся максимальной реалистичности полученных изображений", — говорит Сергей Токарев.

Как уже было упомянуто, первой ступенью к популярности Компания RefaceAI стал релиз приложения Reflect. Интересный факт — немаловажную роль в его популяризации сыграл Илон Маск. Он запостил в своём твиттере несколько результатов работы приложения — фотографии, на которых был изображен Дуэйн Джонсон с лицом Маска.

"СМИ всего мира начали массово распространять эти фотографии, параллельно количество скачиваний Reflect росло в разы", — вспоминает Сергей Токарев.

На достигнутом команда не остановилась и уже в начале 2020 года снова громко заявила о себе. На сей раз информационной бомбой стал релиз приложения "Doublicat". Одновременно стартап зашёл на платформу ProductHunt, где приложение мгновенно вошло в топ-3 лучших продуктов недели.

"Это было сделано для того, чтобы заявить о себе и рассказать миру о нашем новом приложении. Мы использовали это как имиджевый инструмент, который позволяет не только получить отзывы о продукте, но и обменяться идеями с другими участниками рынка", — рассказывает Токарев.

Как и у множества других направлений в сфере IT, в мире технологий по замене лиц существуют свои побочные явления, и не все из них позитивные. Параллельно с использованием подобных программ в развлекательных целях, некоторые разработчики и пользователи сети используют их недобросовестно. Например, чтобы запятнать чью-то репутацию путём создания фейковых порнороликов, в которых лица актеров меняются на лица жертв фейка.

"Подобные явления встречаются всё чаще и чаще. Их распространению необходимо противодействовать, — говорит Сергей Токарев, — поэтому гифки, созданные в нашем приложении, защищены логотипами и вотермарками, указывающими, что они являются развлекательным контентом. Кроме того, в данный момент RefaceAI разрабатывает механизм, который будет определять подлинность фотографий, видео и GIF-анимации в сети".

"Приложения Reflect и Doublicat — не конечный этап монетизации технологии по замене лиц", — рассказывает инвестор компании RefaceAI. Это лишь своеобразная демонстрация возможностей и потенциала, которыми обладает команда разработчиков. Их создание и признание в обществе открывают новые коммерческие перспективы. В частности, это работа с видео, использование технологии в кино, рекламе, компьютерных играх и во множестве других направлений.

"Примеры уже есть: это реализованный совместно с сетью кинотеатров "Мультиплекс" проект "Киноселфи", это — Artificial Talent, где на основе нашей технологии построено создание интерактивных 3D-моделей. С каждым днем этих примеров становится больше", — рассказывает Токарев.

Однако главной гордостью компании являются отнюдь не конкретные разработанные приложения или проведённые проекты. Главная изюминка компании — собственная инновационная технология, работающая исключительно на искусственном интеллекте. Сейчас ведется работа над возможностью заменять лица на видео, причём не менее реалистично, чем на GIF.