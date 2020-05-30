Очередной корабль Starship Илона Маска взорвался

В Техасе взорвался опытный образец космического корабля Starship, разработанного компанией SpaceX Илона Маска. Инцидент произошел на американском полигоне Бока Чика возле границы с Мексикой, пишет Spaceflight Now 29 мая.

Взрыв произошел через две минуты после запуска двигателя Raptor. Ракета была полностью уничтожена, а ее обломки разбросало вокруг стартовой площадки. Информации о пострадавших нет.

Маск хочет, чтобы Starship заменила ракету Falcon 9, запуск которой с космодрома во Флориде был перенесен накануне из-за неблагоприятных погодных условий. В SpaceX планируют, что Starship будет доставлять грузы на Луну и Марс, а затем возвращаться на Землю.

Это уже не первый инцидент с прототипом. В конце февраля попытка выполнить наддув Starship жидким азотом также привела к взрыву и уничтожению ракеты.





В ноябре прошлого года другой прототип корабля Starship Mk1 взорвался при испытаниях на герметичность.





В апреле этого года SpaceX стала одной из трех американских компаний, получивших один миллиард долларов от NASA на создание ракет, способных доставлять грузы на Луну. На этой неделе SpaceX была предоставлена лицензия на совершение полетов для Starship.



