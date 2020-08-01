NVIDIA сократит поставки GPU на 30%, ожидается рост цен

Как сообщает Hardware Times, ссылаясь на источники в цепочке производственных поставок, NVIDIA предупредила своих партнеров о планах касательно 30-процентного сокращения поставок GPU в третьем квартале 2020 года. Иными словами, в этом квартале NVIDIA планирует отгрузить 70% графических процессоров от объема поставок предыдущих трех месяцев.

При устойчивом спросе со временем может возникнуть дефицит, который приведет к повышению цен. С большой вероятностью, так оно и будет. Иными словами, цены на видеокарты GeForce RTX 20-й и GeForce GTX 16-й серий в обозримом будущем поползут вверх.

И хотя конкретная причина такого шага не указывается, как известно, жизненный цикл GPU Turing подходит к концу. Так что, вероятно, это и есть причина сворачивания поставок. В начале этого месяц проскакивали сообщения, что NVIDIA останавливает производство флагманских и пред-флагманских моделей видеокарт текущего поколения (GeForce RTX 2070, RTX 2070 Super, RTX 2080 Super и RTX 2080 Ti). То есть, производитель явно расчищает дорогу новым игровым видеокартам GeForce RTX 3000, созданным на базе архитектуры Ampere.

Анонс первых игровых видеокарт NVIDIA следующего поколения ожидается в августе, а начало продаж во второй половине сентября. В прошлом году серия RTX 20 была представлена 20 августа, а продажи стартовали спустя месяц 20 сентября.

Традиционно NVIDIA открывает новую линейку видеокарт старшими моделями — в семействе Ampere это GeForce RTX 3080 и RTX 3080 Ti. Позже к ним присоединяться среднеуровневые модели GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3070 с GPU Ampere GA104 и последними дебютируют более доступные GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3050.

До конца этого года также выйдет новое поколение игровых видеокарт Radeon (Navi 2X) с архитектурой RDNA 2-го поколения во главе с флагманским Big Navi, который должен ознаменовать возвращение «красных» в топовый сегмент.