Немцы разработали модульный Lego-электромобиль eBussy

Создатели рассчитывают начать продавать электромобили eBussy в Европе уже в следующем году по цене от €15,800.

Внешне eBussy напоминает странный гибрид электромобиля Honda e и микроавтобуса Volkswagen Transporter, впрочем, пока мы видели только рендеры, в реальной жизни модель может оказывать совсем другое впечатление. Габариты модели составляют 3,640×1,600×1,940 мм, сухой вес — 450–600 кг, вес груза — 400–1000 кг.

Электромобиль строится по принципу Lego, для начала пользователь выбирает тип платформы: для передвижения по городу (City) или по бездорожью (Off-road), судя по изображениям они отличаются клиренсом и рисунком протектора. Модули для различных типов применения можно менять силами самого пользователя, так что при наличии гаража или другого пространства для хранения можно будет трансформировать свой eBussy под конкретные задачи.

Далее следует выбрать емкость батарей — стандартный вариант собран из восьми модулей суммарной емкостью 10 кВтч с запасом хода 200 км (150 км с грузом), опциональный представляет собой 24 батарейных модуля емкостью 30 кВтч с запасом хода 800 км (600 км с грузом). Разряженные модули можно извлечь и установить вместо них заряженные, для этого производитель собирается установить специальные «обменно-зарядные» станции. Зарядка батарей от бытовой электросети занимает 3 часа для стандартного модуля и 6 часов для опционального.

Двигатели установлены в каждом колесе, что обеспечивает не только полный привод, но и впечатляющий крутящий момент в 1000 Нм. Суммарная мощность двигателей составляет всего 15 кВт, при этом электромобиль разгоняется до 90 км/ч.









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Модульная приборная панель позволяет передвинуть руль в левую или правую часть, а также установить по центру, что может пригодиться не только британцам, но и к примеру работникам служб курьерской доставки. Также отметим солнечные панели, системы рекуперации, мультимедийную систему и поддержку фирменного мобильного приложения.

Полное перечисление доступных вариантов eBussy с ценами (City/Off-road) выглядит следующим образом:

Bus — €19.600 / €21.600 Tipper — €22.300 / €24.300 Box — €18.200 / €20.200 Universal — €19.600 / €21.600 Pick up! — €18.500 / €20.500 Pickup — €16.600 / €18.600 Open! — €22.800 / €22.800 Camper — €28.800 / €28.800 Freedom — 15.800 / €17.800

Нам остается только дождаться начала продаж электромобилей семейства eBussy, чтобы убедиться, что мы имеем дело с реализацией интересной идеи, а не очередным чисто дизайнерским проектом.