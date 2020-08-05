В Минцифры сняли видео для тех, кто верит во вред 5G

В Министерстве цифрофой трансформации исследовали, как мобильные базовые станции и технологии 5G влияют на здоровье людей. Эксперты развенчали миф о вреде 5G. Для этого измерили излучение от мобильных вышек, рассказали о допустимых нормах в Украине и мире, объяснили, вредна ли микроволновая печь, и посоветовали, как поступать с мобильным телефоном во время сна. Результаты показали в видео "Дія Влог // Опасна ли технология 5G? Излучение мобильных станций и его нормы в Украине".

В марте гендиректор британской телекоммуникационной компании Vodafone заявил, что неизвестные подожгли 20 британских вышек. Одна из них обслуживает госпиталь Найтингейл в Бирмигеме, где лечат от COVID-19. Ник Джеффри сказал, что поджоги вредят инфраструктуре и мешают пациентам связаться с семьей по телефону или Интернету.

- Представьте, что это ваши мама или папа, ваши бабушка или дедушка лежат в больнице, - сказал Джеффри. - Представьте, что вы не в состоянии увидеть или услышать их в последний раз. И все потому, что вы узнали опасную ложь.

В Украине тоже есть люди, которые верят во вред 5G. На сайте президента петиция о запрете радиотехнологии в Украине набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей. Владимир Зеленский ответил, что международные организации признали 5G безопасной для здоровья. В Офисе президента сослались на данные Международной комиссии по защите от неионизирующих излучений и Всемирной организации здравоохранения.