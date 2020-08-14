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IT-Индустрия
ИТ-Новости
14 августа 20, 08:24
В Украине начала работать платежная система Facebook Pay
Facebook Pay
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Украинский ресурс Liga.Tech обратил внимание на то, что платежный сервис Facebook Pay стал доступен пользователям из Украины.

Этот универсальный кошелек для сервисов компании Facebook позволяет украинским пользователям делать пожертвования и покупать виртуальную валюту соцсети

Редактору издания удалось привязать к сервису банковскую карту Mastercard и перечислить деньги на сбор пожертвований через Facebook. Платеж прошел в долларах по курсу банка. Сервис также поддерживает платежные системы Visa и PayPal.

Пока сервис доступен только в десктопной версии. Сейчас через Facebook Pay можно сделать пожертвования через встроенный механихм сбора денег на Facebook, а также купить виртуальную валюту Facebook Stars, с помощью которой можно будет поддержать блогеров.

Отметим, что Facebook Pay — единая система онлайн-платежей для Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp, запущенная в ноябре 2019 года. Она позволяет проводить платежи внутри сервисов компании, подключив банковскую карту платежных систем Mastercard, Visa и PayPal. В частности, покупать товары внутри Instagram и проводить денежные переводы внутри Messenger и WhatsApp.

Какие именно опции платежей и когда станут доступны украинским пользователям Instagram, Messenger и WhatsApp, пока неизвестно.
ITC.ua
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