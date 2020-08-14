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IT-Индустрия
ИТ-Новости
14 августа 20, 08:46
ФБР бьет тревогу: хакеры ГРУ создали шпионский софт Drovorub
киберполиция
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Программный комплекс дает злоумышленникам доступ к файлам на компьютере и позволяет удаленно им управлять

Программный комплекс дает злоумышленникам доступ к файлам на компьютере и позволяет удаленно им управлять

Работающие на военную разведку РФ российские хакеры написали набор программ для шпионского применения на компьютерах с операционной системой Linux. Об этом сообщила пресс-служба Федерального бюро расследований США.

По данным Агентства нацбезопасности США, программный комплекс Drovorub разработали в том отделе Главного разведуправления РФ, который связан с хакерскими группировками Fancy Bear, Strontium и APT 28.

Разработанный в 85-м главном центре спецслужбы ГРУ (в/ч 26165) софт состоит из имплантата в сочетании с руткитом модуля ядра, инструмента для передачи файлов и перенаправления портов, а также сервера управления и контроля. При развертывании на машине жертвы Drovorub обеспечивает:

а) возможность прямой связи с инфраструктурой C2, управляемой субъектом;
б) загрузку и выгрузку файлов;
в) выполнение произвольных команд;
г) переадресацию порта сетевого трафика на другие хосты в сети;
д) реализацию методом сокрытия во избежание обнаружения.

По данным ФБР, такой инструментарий - угроза для пользователей Комитета по вопросам нацбезопасности, Пентагона и ОПК, где используется Linux.

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liga.net
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