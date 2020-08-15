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15 августа 20, 10:55
В Telegram для Android появились видеозвонки
Telegram
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Для пользователей iOS звонки будут доступны после того, как соответствующее обновление для приложения проверят модераторы App Store

В мессенджере Telegram для Android появилась функция видеозвонков. Об этом сообщается в блоге Telegram.

Чтобы начать видеозвонок, нужно нажать кнопку с иконкой камеры в профиле пользователя. Вы можете переключаться между голосовым звонком и видеозвонком прямо во время разговора, а также переписываться в чатах, не завершая звонка: его можно свернуть в небольшое окно в углу экрана.

"Мы продолжаем работу над видеозвонками и планируем дополнить их новыми функциями, а также запустить групповые видеозвонки в ближайшие месяцы. А пока предлагаем попробовать видеозвонки с друзьями и близкими, где бы они ни были — в соседней ли комнате или на другом краю планеты", - сказано в блоге компании.

Для пользователей iOS звонки будут доступны после того, как соответствующее обновление для приложения проверят модераторы App Store. Возможность совершать видеозвонки в тестовом режиме в Telegram для iOS появилась в конце июля.

В последней версии мессенджера следует 10 раз нажать значок "Настройки", после чего в открывшемся меню Debug включить экспериментальные функции (Experimental feature). Чтобы звонка нужно, чтобы собеседник выполнил такие же действия.

Ранее сообщалось, что сервис групповых видеозвонков запустил Facebook и российские Mail.ru и "ВКонтакте". Анонсировала скорое появление собственного сервиса видеозвонков под названием "Duo" компания Google, в ближайшее время можно будет общаться по видео и в приложении WhatsApp.
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