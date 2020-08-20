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IT-Индустрия
ИТ-Новости
20 августа 20, 12:33
В работе сервисов Google произошел глобальный сбой
Google
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Утром 20 августа большая часть ключевых сервисов Google, включая Gmail, Drive, Docs, Meet, Groups, Chat, Keep и Voice, одновременно вышла из строя; о проблемах в работе пользователи начали сообщать после 7:00 утра.

Утром 20 августа большая часть ключевых сервисов Google, включая Gmail, Drive, Docs, Meet, Groups, Chat, Keep и Voice, одновременно вышла из строя; о проблемах в работе пользователи начали сообщать после 7:00 утра.

По данным сервисов Downdetector и Outage.Report, на неполадки жалуются пользователи по всему миру — главным образом, в Европе, Северной Америке и Индии. В Украине пользователи тоже испытывают проблемы с доступностью и работой основных функций вышеперечисленных сервисов.

Пользователи Gmail сообщают, что сервис постоянно выдает ошибки, письма не отправляются, а вложения не загружаются и не открываются. В то же время в Twitter пользователи массово жалуются на проблемы с загрузкой роликов в YouTube.

Сервис для проверки работоспособности корпоративных сервисов Google подтверждает, что сбой затрагивает большую часть сервисов. Google впервые признала наличие проблем в 8:29 утра.

Что стало причиной сбоя пока неизвестно. Команда разработчиков подтвердила, что активно работают над установлением причины сбоя и ее устранением.

На момент написания новости (11:09) сервисы Google по-прежнему работают с перебоями.
ITC.ua
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