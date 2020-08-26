В Microsoft Word появилась функция расшифровки аудио

Компания Microsoft представила функцию транскрипции аудио еще в 2019 году, однако она только сейчас появилась в программе. Теперь пользователи могут сразу же записывать разговор, который расшифрует программа или загрузить готовое аудио, которое нужно перевести в текст. Кнопку для этого добавили в функцию Word’s Dictate, а готовый текст появится на новой боковой панели.

Лучше всего новая функция работает с англоязычными аудио. Журналисты издания Engadget, которые уже протестировали функцию, отметили, что результаты показались им достаточно точными — или, по крайней мере, настолько же точными, как возможности аналогов. Программа смогла расшифровать большую часть сегмента радио NPR, правильно определив слова, которые произносились на разной громкости. Авторы могут редактировать текст на боковой панели, прежде чем переносить его в основной текст. Как и в любом облачном сервисе транскрипции, точность будет сильно зависеть от качества записи.

Для использования этой функции пользователю нужна подписка на Microsoft 365, но даже в этом случае компания ограничивает его пятью часами аудио в месяц. Размер файла не может превышать 200 МБ. Транскрипция пока доступна только в онлайн-версии Word, но в Microsoft отметили, что она появится в приложениях Word для Android и iOS к концу года.

Microsoft также обновила функцию диктовки в Word. Она впервые появилось в Microsoft 365 для Word, Outlook, PowerPoint или OneNote в 2017 году. Функция позволяет не только наговаривать текст, но и выделять фрагменты текста и выполнять другие задачи. За все время сервисом воспользовались миллионы людей.