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IT-Индустрия
ИТ-Новости
29 августа 20, 17:14
Маск чипировал свинью, чтобы научить людей общаться без слов
Маск
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Американский изобретатель Илон Маск рассказал, что специалисты его компании Neuralink смогли успешно имплантировать чипы в мозг двух свиней, а после вытащить их без ущерба для животных.

Со временем эта технология поможет человечеству общаться без слов.

Об успехах Маск рассказал на онлайн пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"За последний год мы значительно упростили наши системы: теперь они помещаются в чип размером меньше монеты, и его можно полностью скрыть при имплантации. Он полностью сольется с костью черепа и будет невидимым извне, работая целый день без подзарядки", - сказал предприниматель.

Чипы установили в мозг двух свиней, и благодаря устройствам ученые смогли отслеживать при помощи беспроводной технологии, чего свинья касается пятачком.

Впоследствии исследователи имплантировали сразу два чипа в мозг одной из свиней, что подтвердило возможность параллельной работы сразу нескольких устройств.

В перспективе подобные устройства можно будет использовать для борьбы с эпилепсией, параличом и другими болезнями, при которых нарушена работа головного или спинного мозга.

Ранее Маск заявлял, что его стартап Neuralink разрабатывает технологию, которая позволит общаться без слов с использованием специального чипа, подключенного к мозгу.

Маск надеется, что сможет впервые подключить устройство Neuralink к мозгу человека в течение следующего года.
censor.net.ua
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