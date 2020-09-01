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31 августа 20, 22:44
9 лучших приложений Google Play
Canva
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Медленный мессенджер и бот-психолог. Еще весной Google назвала победителей ежегодной премии Google Play Awards 2019

Награду получили приложения и игры в девяти номинациях. 

Они обеспечили лучший пользовательский опыт, положительно повлияли на сообщества фанатов и подняли планку качественного контента в Google Play.


Лучшее приложение для здоровья: Woebot: Your Self-Care Expert


Это чат-бот, который поможет бороться с депрессией, тревожностью, прокрастинацией и другими психологическими проблемами.


Лучшее приложение для людей с ограниченными возможностями: Envision AI


Envision AI — приложение для людей с нарушениями зрения. Оно использует ИИ, чтобы описать происходящее вокруг. Например, может рассказать, чем занимается человек или описать предмет.


Лучшее приложение в сфере социального влияния: Wisdo


Это приложение позволяет делиться своими переживаниями, историями и опытом с другими людьми, которые оказались в похожей ситуации. В приложении есть тематические группы, посвященные депрессии, семейному насилию, зависимостям, расизму и другим актуальным проблемам.


Самая красивая игра: Shadowgun Legends


Это шутер с ролевыми элементами. Помимо красивой картинки игра отличается интересным сюжетом. Также в ней есть кооперативный, рейдовый и соревновательный режимы.


Лучшее «фоновое» приложение: Neverthink: Handpicked videos


В приложении есть более 40 каналов с видео. Их можно включать на фоне во время занятий физическими упражнениями, готовки и просто, чтобы расслабиться после тяжелого дня.


Лучшее «изобретательное» приложение: Tick Tock: A Tale of Two


Эта игра-головоломка интересна своей мистической и жутковатой атмосферой. Она рассчитана на двух игроков.


Лучшее приложение для миллиардов пользователей: Canva


С помощью этого графического редактора можно создавать Stories для Instagram, визитки, приглашения на мероприятия и многое другое.


Приложение-прорыв: Slowly


Это приложение для тех, кто хочет завести друзей по переписке. В нем можно отправлять письма в виртуальных конвертах с марками. Они приходят не мгновенно, как в мессенджере, а с определенной задержкой, что создает ощущение классической переписки. Но Slowly все же пришлет письмо гораздо быстрее обычной почты.


Самая прорывная игра: MARVEL Strike Force


В MARVEL Strike Force можно создать отряд из любимых героев комиксов вроде Капитана Америка, Железного человека и Халка, чтобы сразиться с врагами.

Источник: https://vctr.media/

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