9 лучших приложений Google Play

Награду получили приложения и игры в девяти номинациях.

Они обеспечили лучший пользовательский опыт, положительно повлияли на сообщества фанатов и подняли планку качественного контента в Google Play.





Лучшее приложение для здоровья: Woebot: Your Self-Care Expert





Это чат-бот, который поможет бороться с депрессией, тревожностью, прокрастинацией и другими психологическими проблемами.





Лучшее приложение для людей с ограниченными возможностями: Envision AI





Envision AI — приложение для людей с нарушениями зрения. Оно использует ИИ, чтобы описать происходящее вокруг. Например, может рассказать, чем занимается человек или описать предмет.





Лучшее приложение в сфере социального влияния: Wisdo





Это приложение позволяет делиться своими переживаниями, историями и опытом с другими людьми, которые оказались в похожей ситуации. В приложении есть тематические группы, посвященные депрессии, семейному насилию, зависимостям, расизму и другим актуальным проблемам.





Самая красивая игра: Shadowgun Legends





Это шутер с ролевыми элементами. Помимо красивой картинки игра отличается интересным сюжетом. Также в ней есть кооперативный, рейдовый и соревновательный режимы.









В приложении есть более 40 каналов с видео. Их можно включать на фоне во время занятий физическими упражнениями, готовки и просто, чтобы расслабиться после тяжелого дня.









Эта игра-головоломка интересна своей мистической и жутковатой атмосферой. Она рассчитана на двух игроков.





Лучшее приложение для миллиардов пользователей: Canva





С помощью этого графического редактора можно создавать Stories для Instagram, визитки, приглашения на мероприятия и многое другое.









Это приложение для тех, кто хочет завести друзей по переписке. В нем можно отправлять письма в виртуальных конвертах с марками. Они приходят не мгновенно, как в мессенджере, а с определенной задержкой, что создает ощущение классической переписки. Но Slowly все же пришлет письмо гораздо быстрее обычной почты.





Самая прорывная игра: MARVEL Strike Force





В MARVEL Strike Force можно создать отряд из любимых героев комиксов вроде Капитана Америка, Железного человека и Халка, чтобы сразиться с врагами.

Источник: https://vctr.media/

