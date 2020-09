Смарт-часы OnePlus получат круглый дисплей

Немецкий инсайдер Max J., который славится своими достоверными утечкам о продуктах OnePlus, рассказал, что смарт-часы компании получат круглый дисплей. То есть внешне новинка не будет похожа на Apple Watch.

К сожалению, других подробностей о часах инсайдер не сообщил. Можно лишь предположить, что они будут иметь OLED-матрицу, новый процессор Snapdragon Wear 4100 или Snapdragon Wear 4100+, 1 ГБ ОЗУ и операционную систему Wear OS.

Many dont seem to understand it so I clarify it. The Watch is circular.

WOTCH https://t.co/HkevfvMfgT





— Max J. (@MaxJmb) September 10, 2020

Вероятно, OnePlus Watch представят вместе с флагманским смартфоном OnePlus 8T.

Кстати, согласно последней информации, ждать Pro-версию устройства не стоит.