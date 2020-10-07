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IT-Индустрия
ИТ-Новости
7 октября 20, 14:20
Маршрутизатор Google Wi-Fi подешевел
Маршрутизатор Google Wi-Fi
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Как и ожидалось, компания Google выпустила обновлённую версию роутера Google Wifi. Фактически, речь идёт об удешевлённом продукте, а не о новом продукте.

Судя по данным Google, основным новшеством в этой версии является обновлённая цена. Вместо предыдущей стоимости $129 теперь купить Google Wifi можно по цене $99. Набор из трёх устройств также подешевел. Если раньше он предлагался по цене $299, то теперь его стоимость снижена до $199. Аппаратные изменения незначительные и носят, в основном, косметический характер. Корпус устройства теперь изготавливается из частично переработанного пластика. Логотип в верхней части незначительно переработан. И вместо порта USB-C теперь используется бочкообразный блок питания мощностью 15 Вт. Внутренние компоненты не претерпели изменений и не могут конкурировать с более дорогой версией Nest Wifi, которая обладает некоторыми преимуществами в плане поддержки стандартов связи.

Вместе с тем, Google выпустила программное обновление для своих продуктов Google Wifi и Nest Wifi, которое вносит некоторые улучшения в их работу. Так, появилась возможность отправлять уведомления, когда к сети подключается новое устройство. Кроме того, специалисты компании проделали большую работу, чтобы «избежать перегрузки, когда несколько устройств подключены к сети» за счёт сокращения задержек и повышения общей производительности сети.
ITC.ua
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