Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.30
USD
28.33
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
IT-Индустрия
ИТ-Новости
14 октября 20, 23:28
Facebook Messenger обновил логотип и добавил новые функции
Facebook Messenger
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Компания Facebook решила обновить дизайн логотипа фирменного Messenger, а также добавила в приложение несколько новых функций.

Компания внедряет новые темы чата в рамках своей инициативы по объединению пользователей Facebook и Instagram.

Дизайнеры заменили сплошной синий цвет градиентом от синего к розовому, больше в стиле Instagram.

"Наш новый логотип отражает сдвиг в будущее обмена сообщениями, более динамичный, увлекательный и интегрированный способ оставаться на связи с людьми, с которыми вы близки", - отмечает в своем блоге вице-президент по обмену сообщениями Стэн Чудновский.

Что касается новых функций, то в приложении появляются новые темы оформления чатов с более широкими возможностями индивидуальной настройки. Также можно будет настраивать пользовательские реакции на сообщения с помощью различных смайликов вместо стандартного набора, а в режиме исчезновения чаты будут удаляться.

Отметим, что похожие функции были добавлены в приложении Instagram в последнем обновлении.

Напомним, в 2019 году Марк Цукерберг рассказал о планах Facebook ввести объединенный совместный чат между Messenger, Instagram и WhatsApp.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
В Facebook можно создавать групповые видеозвонки в Messenger
В Украине задержали всемирно известного хакера. ВИДЕО
В Instagram заблокируют посты о "лечении" гомосексуальности
Маска пригласили в Египет обсудить происхождение пирамид
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей