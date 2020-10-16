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IT-Индустрия
ИТ-Новости
16 октября 20, 11:32
Гугл в реальном времени покажет загруженность пляжей, парков
Гугл
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В компании решили, что в условиях пандемии важно знать о количестве людей не только в кафе и магазинах.

Возможность видеть информацию на картах "Гугл" о загруженности заведений и магазинов в текущий момент была одной из наших самых популярных функций с момента ее запуска в 2016 году. Во время пандемии это стало важным инструментом, помогающий людям быстро узнавать о количестве посетителей в том или ином месте. "Гугл" планирует расширить эти возможности и добавить возможность узнавать о загруженности публичных мест, таких, как парки и пляжи.

- Мы увидели, что в период с марта по май взаимодействие с этими функциями увеличилось на 50%, поскольку все больше людей просматривали, искали и сравнивали данные, чтобы найти лучшие дни и время для посещения. Мы распространяем информацию о занятости в реальном времени в миллионы мест по всему миру и планируем увеличить глобальный охват в пять раз по сравнению с июнем 2020 года. Это расширение включает в себя больше открытых площадок, таких как пляжи и парки, и важных мест, например продуктовых магазинов, супермаркетов, заправочных станций, прачечных самообслуживания и аптек. Информация о занятости будет отображаться в разных направлениях и прямо на карте, поэтому вам даже не нужно искать конкретное место, чтобы увидеть, насколько оно занято. Скоро это будет доступно для пользователей Android, iOS и настольных компьютеров по всему миру, - заявили в компании.

Также с помощью Live View можно будет быстро узнать, открыто ли заведение, насколько в нем людей, его рейтинг, а также информацию о здоровье и безопасности, если таковая имеется. Эта функция на основе AR (дополненной реальности) станет скоро доступной для пользователей Android и iOS по всему миру.

На картах "Гугла" появится возможность видеть информацию о здоровье и безопасности. Можно быстро узнать, какие меры принимает бизнес, например, требуют ли клиентов носить маски и делать предзаказы, есть ли на территории оргстекло и проверяют ли ее сотрудники температуру и т.д.
kp.ua
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