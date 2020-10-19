ТМ ERGO представляет оптимальный смарт-телевизор

Среди основных требований к современному телевизору чаще всего встречается наличие смарт-функций, высокое качество картинки и стильный дизайн. В своей новой серии смарт-телевизоров, которая выйдет на рынок этой осенью, бренд ERGO объединил эти качества, добавив к ним повышенную надёжность, отличное звучание и целый ряд удачных технологических решений.

Главная особенность моделей 2020 года – матрицы, изготовленные на заводах BOE, Innolux и AUO. Эти производители поставляют лучшие LCD-матрицы мировым лидерам в производстве телевизоров. Благодаря использованию в новых моделях 2020 года современных дисплеев с передовой матрицей телевизоры ERGO отличаются предельно высоким качеством изображения.

Усовершенствовав технологии IPS, инженеры BOE создали ADS-матрицы с улучшенным управлением светопропусканием. Это обеспечило матрицам ADS широкий набор преимуществ: максимально широкие углы обзора, глубокую цветопередачу, а также высокую яркость и контрастность экрана при значительно сниженном энергопотреблении. Пользователь получает на своем экране настоящую глубину цвета. Черный – этой действительно черный, а не темно-серый, белый – по-настоящему яркий, а все цвета и их оттенки насыщенные, сочные и контрастные. Кроме того, телевизор можно смотреть под очень острым углом из любого места в комнате.

Новинки 2020 года с большой экранной диагональю поддерживают 4К-разрешение формата UltraHD. Этим они обеспечивают повышенную детализацию и еще лучшее качество изображения в сравнении с матрицами формата FullHD. Современная техника для видеозаписи, поддерживающая разрешение 4К, уже давно стала общедоступной, поэтому матрицы формата UltraHD в новых телевизорах ERGO очень актуальны для современного пользователя.

Бренд ERGO выбирает для своих телевизоров не только передовые матрицы, но и другие компоненты от лучших производителей электроники. Так, компания CVTE, абсолютный лидер в изготовлении плат для телевизоров и обладатель более 4400 патентов, производит для ERGO материнские платы. Чипсеты для них делают такие гранды, как Hisilicon и Mediatek.

Новые смарт-телевизоры ERGO модельного ряда 2020 года отличаются также ультратонкими безрамочными корпусами, выполненными в стиле минимализма. Контраст между большими диагоналями экранов (до 65 дюймов) и сверхтонкими гранями телевизоров создает мощный дизайнерский эффект, делающий из обычного телевизора украшение любого интерьера.

Обеспечив своим телевизорам удачную электронную «начинку», ТМ ERGO позаботилась и о качественном «софте». Создание собственной программной оболочки EUI на базе ОС Android 9 специально под новые смарт-телевизоры ERGO позволило максимально адаптировать и оптимизировать программный код под аппаратную платформу. Такой подход привел к еще более быстрой и стабильной работе оболочки и приложений в ней. Кроме скорости и надёжности, дополнительное удобство при работе в меню телевизора создают такие функции, как голосовое управление, а также дублирование экрана и просмотр медиа-файлов со смартфона на телевизоре через беспроводное подключение.

Работа с меню реализована максимально просто и эргономично. Практически любое действие можно совершить прямо со стартовой страницы, например, посмотреть рекомендуемый контент от популярного сервиса Megogo. Кроме того, пользователи могут устанавливать любимые приложения из Google Play, а операционную систему можно обновлять через интернет.

Специальный эргономичный пульт-указка AirMouse, который поставляется с новинками 2020 года, максимально упрощает и ускоряет управление всеми функциями. «Фишкой» этого пульта является отдельная кнопка для быстрого доступа к сервису Megogo. Нажав на неё, пользователь попадает в крупнейший онлайн-кинотеатр страны с огромным количеством контента.

Работая над внешней привлекательностью и функционалом, производители много времени уделили также и надёжности новинок. Бренд ERGO полностью уверен в качестве своей продукции и поэтому даёт расширенную трёхлетнюю гарантию на свои телевизоры обновленного модельного ряда 2020 года.