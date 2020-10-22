У Windows 10 нашли очередную проблему

Портал TechRadar сообщает, что последние обновления для компьютеров, работающих на Windows 10, привели к многочисленным проблемам у пользователей данной операционной системы. Стали известны подробности, пишет Фраза.

Эксперты говорят, что речь идет об обновлениях KB4579311 и KB4577671, которые Microsoft начал распространять 13 октября.

В сообщении сказано: «Они несли в себе исправления нескольких ошибок и уязвимостей, выявленных ранее».

Также отмечается, что пользователи начали получать сообщения об ошибках.

Кроме этого информируют: «Попытки повторно загрузить обновление не действовали. Многие столкнулись с целым ворохом глюков – от проблем со звуком до отключения ОС».