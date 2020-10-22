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22 октября 20, 10:24
У Windows 10 нашли очередную проблему
Портал TechRadar сообщает, что последние обновления для компьютеров, работающих на Windows 10, привели к многочисленным проблемам у пользователей данной операционной системы. Стали известны подробности, пишет Фраза.
Эксперты говорят, что речь идет об обновлениях KB4579311 и KB4577671, которые Microsoft начал распространять 13 октября.
В сообщении сказано: «Они несли в себе исправления нескольких ошибок и уязвимостей, выявленных ранее».
Также отмечается, что пользователи начали получать сообщения об ошибках.
Кроме этого информируют: «Попытки повторно загрузить обновление не действовали. Многие столкнулись с целым ворохом глюков – от проблем со звуком до отключения ОС».