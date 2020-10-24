Переход на зимнее время: переводить ли часы в смартфонах

В ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября, в Украине состоится традиционный переход на зимнее время. В 4:00 стрелки часов переместятся на один час назад.

При этом многие могли столкнуться с проблемой перехода на зимнее время на мобильных устройствах. В частности, не всем известно, нужно ли переводить часы на смартфонах и других гаджетах вручную.

Переживать не стоит - разработчика обо всем позаботились. Для пользователей операционных систем Android, iOS, Windows Phone внедрен автоматический перевод часов.