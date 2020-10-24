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24 октября 20, 10:29
Переход на зимнее время: переводить ли часы в смартфонах
В ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября, в Украине состоится традиционный переход на зимнее время. В 4:00 стрелки часов переместятся на один час назад.
При этом многие могли столкнуться с проблемой перехода на зимнее время на мобильных устройствах. В частности, не всем известно, нужно ли переводить часы на смартфонах и других гаджетах вручную.
Переживать не стоит - разработчика обо всем позаботились. Для пользователей операционных систем Android, iOS, Windows Phone внедрен автоматический перевод часов.Читайте также: КОГДА ПЕРЕВОДИМ ЧАСЫ НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ