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IT-Индустрия
ИТ-Новости
24 октября 20, 10:29
Переход на зимнее время: переводить ли часы в смартфонах
часы
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Украинцам объяснили, как осуществляется перевод часов на мобильных устройствах.

В ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября, в Украине состоится традиционный переход на зимнее время. В 4:00 стрелки часов переместятся на один час назад.

При этом многие могли столкнуться с проблемой перехода на зимнее время на мобильных устройствах. В частности, не всем известно, нужно ли переводить часы на смартфонах и других гаджетах вручную.

Переживать не стоит - разработчика обо всем позаботились. Для пользователей операционных систем Android, iOS, Windows Phone внедрен автоматический перевод часов.

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telegraf.com.ua
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