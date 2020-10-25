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IT-Индустрия
ИТ-Новости
25 октября 20, 08:32
Умер глава Samsung Group и богатейший человек Южной Кореи
Sasmsung Group
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Глава Sasmsung Group Ли Гон Хи умер в окружении семьи.

Глава Sasmsung Group Ли Гон Хи умер в окружении семьи. С 2014-го он жил под опекой после сердечного приступа

Глава южнокрейского концерна Sasmsung Group Ли Гон Хи умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщает BBC News.

В компании заявили, что он умер в окружении семьи, причина смерти не раскрываются. В издании отмечают, что после сердечного приступа в 2014 году Ли Гон Хи жил под опекой.

Он присоединился к семейной фирме в 1968 году и занял пост председателя в 1987-м после смерти своего отца, пишет источник. В то время Samsung считалась производителем дешевой некачественной продукции. Но под его руководством на предприятии были проведены радикальные реформы – и Sasmsung стала одной из крупнейших мировых технологических компаний.

Отмечается, что по данным Forbes, Ли Гон Хи был самым богатым человеком в Южной Корее с состоянием почти $21 млрд.
liga.net
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