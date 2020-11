Илон Маск говорит, что болеет COVID-19

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предположил, что переносит вызываемое коронавирусом заболевание COVID-19 в умеренной форме. Об этом он написал в Twitter.15 ноября

"Мои симптомы - это симптомы легкой простуды, что неудивительно, поскольку коронавирус - это разновидность простуды", - рассказал Маск.

Комментируя свои тесты на коронавирус он отметил, что получает "совершенно разные результаты из разных лабораторий".

Am getting wildly different results from different labs, but most likely I have a moderate case of covid. My symptoms are that of a minor cold, which is no surprise, since a coronavirus is a type of cold.

В пятницу Маск сообщил, что за один день сдал четыре теста на коронавирус, в итоге получил два отрицательных и два положительных результата.

"Одно и то же оборудование, один и тот же тест, одна и та же медсестра. Экспресс-тест на антигены компании BD", - уточнил глава компаний Tesla и SpaceX. При этом он задался вопросом о достоверности результатов ПЦР-тестов.

Напомним, что Илон Маск выступал ярым противником карантина, а панику вокруг коронавируса называл тупостью.