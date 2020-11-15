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IT-Индустрия
ИТ-Новости
15 ноября 20, 09:17
Илон Маск говорит, что болеет COVID-19
Илон Маск
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Комментируя свои тесты на коронавирус он отметил, что получает "совершенно разные результаты из разных лабораторий".
Комментируя свои тесты на коронавирус он отметил, что получает "совершенно разные результаты из разных лабораторий".

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предположил, что переносит вызываемое коронавирусом заболевание COVID-19 в умеренной форме. Об этом он написал в Twitter.15 ноября

"Мои симптомы - это симптомы легкой простуды, что неудивительно, поскольку коронавирус - это разновидность простуды", - рассказал Маск.

Комментируя свои тесты на коронавирус он отметил, что получает "совершенно разные результаты из разных лабораторий".

Am getting wildly different results from different labs, but most likely I have a moderate case of covid. My symptoms are that of a minor cold, which is no surprise, since a coronavirus is a type of cold.

— Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2020

В пятницу Маск сообщил, что за один день сдал четыре теста на коронавирус, в итоге получил два отрицательных и два положительных результата.

"Одно и то же оборудование, один и тот же тест, одна и та же медсестра. Экспресс-тест на антигены компании BD", - уточнил глава компаний Tesla и SpaceX. При этом он задался вопросом о достоверности результатов ПЦР-тестов.

Напомним, что Илон Маск выступал ярым противником карантина, а панику вокруг коронавируса называл тупостью. 
Korrespondent
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