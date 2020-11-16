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IT-Индустрия
ИТ-Новости
16 ноября 20, 16:54
В Facebook и Instagram можно писать исчезающие сообщения
Messenger
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Команда разработчиков Facebook сообщила о запуске новой функции для Facebook Messenger и Instagram - исчезающие сообщения. В режиме Vanish Mode.

Компания Facebook представила новую функцию исчезающих сообщений - Vanish Mode, которая теперь доступна в Facebook Messenger и Instagram.

Об этом сообщает "Messenger" в Twitter.

"Функция предназначена для более непринужденных бесед и позволяет пользователям устанавливать автоматическое удаление чатов после того, как сообщение прочитано или чат закрыт", - говорится в сообщении.

How to use #vanishmode. What you need to know. pic.twitter.com/goEn2Zq8xD

— Messenger (@messenger) November 12, 2020

Отмечается, что в режиме Vanish пользователи Messenger и Instagram могут отправлять текстовые сообщения, смайлики, картинки, GIF-файлы, голосовые сообщения и стикеры, которые исчезнут после того, как их увидят, а пользователи покинут чат. 

При этом, если собеседник сделает скриншот, это отразится в чате, а начать беседу в режиме Vanish Mode можно только с людьми, с которыми пользователь подтвердил общение.

"Чтобы активировать режим Vanish Mode, нужно провести пальцем вверх на экране своего смартфона, находясь в чате. Черный фон чата свидетельствует о включенном режиме самоуничтожения сообщений. Чтобы вернуться в стандартный режим, необходимо нажать "Выйти из режима исчезновения" в верхней части экрана".

 В Facebook Messenger уже использовались исчезающие сообщения как часть функции «секретных чатов», но они не слишком удобны и для каждого такого сообщения надо было настроить собственный таймер на уничтожение. В Instagram исчезающие сообщения появятся впервые.

Исчезающие сообщения: в WhatsApp внедрили новую функцию
Отметим, что о работе соцсети над исчезающими сообщениями было еще в марте 2020. Тогда пользователи обнаружили в Instagram тестирование прототипа этой версии. А на днях Instagram провел редизайн главной страницы приложения, на которой появились вкладки Reels (короткие видео) и Shop (страницы, где можно совершать покупки). В октябре Facebook объединил чаты с Instagram при помощи Messenger.
telegraf.com.ua
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