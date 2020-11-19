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IT-Индустрия
ИТ-Новости
18 ноября 20, 18:53
Видеообзор iPhone 12 mini
iPhone 12 mini
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iPhone 12 mini — это долгожданный смартфон для тех, кто хотел флагман, которым можно пользоваться одной рукой.

iPhone 12 mini — это долгожданный смартфон для тех, кто хотел флагман, которым можно пользоваться одной рукой. Он легкий, тонкий, очень быстрый и с хорошей основной камерой. Безусловно, время работы от аккумулятора далеко не самая сильная сторона 12 mini. 

Но, в стандартных задачах смартфон точно живет день с утра и до вечера, а долго играть на нем или смотреть видео не так уж и удобно. И в этом даже есть плюс — вам не захочется проводить много времени за смартфоном, маленький экран не мотивирует к этому.
ITC.ua
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